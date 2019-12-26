Sekiz yıl önce ilk olarak ABD’de hazırlanan ‘30 Altı 30’ listesi, bu yıl ilk kez Türkiye’de hazırlandı. Forbes Türkiye, bulunduğu sektörü değiştiren, dönüştüren, ezber bozan, insanların hayatına pozitif etki katan, her haliyle ve hareketiyle göze çarpan 30 yaş altı gençleri bu listede bir araya getirdi. Farklı sektörlerden çok değerli isimler listede yer alıyor. Her daim başarılarından bahsettiğim, bir dünya markası oluş sürecinde tüm gelişmeleri sizlerle paylaştığım, yaptığı proje ve etkinlikleri size aktardığım Manu Atelier markasının kurucularından Merve Manastır da bu listede yer alıyor. Merve’nin çalışan ve üreten genç bir kadın olarak markalaşma konusunda çok doğru bir yol izleyen, moda dünyasını etki altına alan bu bakış açısını, gururla tebrik ediyorum.

HEDİYEDE KİŞİYE ÖZEL VURGU

Yeni yıla sayılı günler kala sevdiklerinize en özel hediyeyi bulmak için hâlâ arayışta mısınız? En ilgi çekici ve fark yaratan hediye sizin hediyeniz olsun istiyorsanız, kişiye özel oluşuna dikkat edin. Karşınızdaki kişiyi hassasiyetle düşündüğünüzü gösteren bu kişiye özel vurguya ilham veren birkaç örnek sizlerle... Baş harflerin eşlik ettiği Airpod kılıfları, iyi dileklerin yazdığı kitap ayraçları, isim yazılı tokalar, baş harflerin yazdığı tabaklar ve bardaklar...

YENİ KEŞİFLER

Her anlamıyla çok zor ama bir o kadar heyecanlı ev taşıma sürecimde, ev dekorasyonunun da stilinizle ne denli ilişkili olduğunu keşfettim. Çok fazla marka, tasarımcı keşfettim. Hepsi çok kıymetli. Ama öyle biri var ki çok ilgimi çeken seramik dünyasını daha da çekici kılan ve hikayesiyle ilham veren bir isim. Seramik sanatçısı Mesut Öztürk. Öztürk’ün yarattığı ilk seramik serisi Jacquemus’un, Paris’teki yeni restoranı Oursin’de sergilendi. Seramik vazoları ve estetik çizgisiyle ilk adımlarında elde ettiği bu global başarıyı alkışlamamak mümkün değil. Gelecekte adını çok daha sık duyacağımız kesin!

İKONİK İŞ BİRLİĞİ

Moda dünyasında bir ilk... 1997’de ortaya çıkışından beri sürekli kendini yenileyen Fendi’nin ikonik çantası Baguette, Francis Kurkdijan’ın patentli deri parfümleme tekniğiyle yeniden yorumlanıyor. İleri işçilik ve yüksek estetik standartların ortak nokta olduğu iş birliğinde, Kurkdijan’ın misk ve deri notalarıyla ortaya çıkardığı cinsiyetsiz Fendi Frenesia kokusu, üç duyuya hitap eden bu çalışmanın merkezinde! Bu çekici parfümle yeni bir boyut kazanan özel Selleria derisi, eşsiz işleme tekniğiyle kokuyu tam üç yıl üzerinde taşıyor. Fendi’nin imza sarısıyla renklendirilen çantaların üzerindeki desen ise markayla son birkaç yıldır projeler geliştiren sanatçı Christelle Boulé’in eseri... Her duyuya hitap eden böyle projeler her daim büyük heyecan yaratıyor. Çantaya bakınca siz de kokusunu almadınız mı?