76’INCI ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ

‘Oscar’ın habercisi’ olarak görülen Altın Küre Ödülleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. Sonucuna en çok sevindiğim ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’nun kazananları oldu. Zira oyunculuğundan çok etkilendiğim Rami Malek’in başrolü üstlendiği ‘Bohemian Rhapsody’, benim için en özel filmler arasındaki yerini çoktan aldı! Gerçek bir stil ikonu olan Freddie Mercury’yi çok doğru şekilde yansıtan yapım, tüm bu görsel detayların da ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Yine favoriler arasında yer alan ve birçok farklı dalda aday gösterilen ‘A Star is Born’, başrol oyuncusu Lady Gaga’nın bestelediği ‘Shallow’ şarkısıyla ‘En İyi Film Şarkısı’ ödülünü aldı. Son dönemde izlediğim en etkileyici filmler arasındaki ‘Roma’ da hem ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ hem de ‘En İyi Yönetmen’ olmak üzere iki ödül aldı.

Zarafet ve sadelik kazanacak

Gelelim kırmızı halıya... 76’ncı Altın Küre Ödül Töreni’nin kırmızı halısı her zaman olduğu gibi çok konuşuldu ve birbirinden farklı görünümlere sahne oldu.

Lady Gaga, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanamasa da, Valentino imzalı gösterişli elbisesi ve uyumlu saç-makyaj ve aksesuarlarıyla kırmızı halıya damga vuruyor. Her daim iddialı görünümleriyle dikkat çeken Gaga, baştan ayağa lilaya bürünüyor ve Judy Garland’ın 1954’teki ‘A Star is Born’ kostümüne de gönderme yapıyor.

Cesur seçimler, gösterişli duruşlar bir yana dursun, benim için kazananlar sadeliği seçenler oldu. Julia Roberts, Stella McCartney siyah pantolon ve nude üst seçimiyle kırmızı halının en iyi görünümlerinden birini sergiledi. Yalınlık ve tüm detaylarda yakalanan kusursuzluk, Roberts ve McCartney birlikteliğini alkışlatıyor. Charlize Theron, Dior imzalı siyah-beyaz elbisesi, elbisenin yalınlığına eşlik eden saçı-makyajı ve aksesuar seçimiyle harika görünüyordu. Dakota Fanning, Armani Prive imzalı elbisesiyle yakaladığı sade ve zarif görüntüyle göz dolduruyordu. Elbisenin kalıbı, rengi; eşlik eden aksesuarları, saç-makyajı tüm detaylar çok başarılı bir sonuç çıkarıyordu ortaya.

Gösterişin en yalın hali

Kırmızı halı seçimleriyle benim her daim beğendiğim, çok doğru renkler kullanan, vücudunu, tenini çok iyi tanıyan Lupita Nyong, Calvin Klein imzalı mor tonlardaki püsküllü boncukların eşlik ettiği elbiseyle çok iyi görünüyordu. Kıyafetinin en beğendiğim detayı ise straplez kısmının ovalliği oldu. Nicole Kidman da gösterişli detaylarla zarif ve cool bir görünüm yaratanlardandı... Payet detaylı bordo tonlarındaki dümdüz kesimli elbisesi, Kidman’ın heykelsi bedenine en cool şekilde uyum sağlıyordu. Mücevher ve çanta seçimi de elbiseye müthiş şekilde eşlik ediyordu. Michael Kors imzalı bu elbiseyi Kidman dışında kim bu kadar cool taşıyabilirdi ki diyorum ama yanıt bulmak zor!

Altın Küre’nin kırmızı halısında durum böyleyken, ben Floransa’da gerçekleşen Pitti Uomo Erkek Giyim Fuarı’nda öne çıkan erkek stillerini incelemek üzere Floransa’dayım. Haftaya tüm detaylar sizlerle olacak. Takipte kalın!