Geçtiğimiz hafta sonu Çeşme’deydim.

Ve tabii ki vaktimizin çoğunluğunu birçok tartışmaya konu olan Alaçatı’da geçirdik. Pahalılığı, kalabalıklığı ve görgüsüzlüğü… Her şeyi konuşuldu. Her fikre saygı duyarak ben de konuyu konsept mağazalarına ve alışverişe getirmek istiyorum.

Bronz tenime yakışacak ne kadar takı ve yerel elbise varsa bavula atmak hedefiyle Alaçatı’nın cıvıl cıvıl butiklerine, mağazalarına doğru yola çıktım. Tasarımcı Başak Cankeş’in Hacımemiş Mahallesi’nde yer alan Bashaques isimli konsept mağazası bu seferki duraktı.

Aklınızı başınızdan alacak bu mağazada takıdan, bikiniye, ayakkabıdan, çantaya kadar birçok farklı tarzda ve markada ürün var.

Kendime Ojarna marka bir ayak şahmeranı aldım. Ojarna; Afrika’dan Amazonlar’a uzanan sosyal ve sprituel araştırmalar sonucu doğan, etnik çizgiler taşıyan bir marka.

Siz de yazın bronz tenle bu etnik dokunuşları yakıştıyorsanız markayı mutlaka keşfedin. Ve de sadece bir konsept mağaza olmayan, sanatsal bir galeri misyonu da taşıyan Bashaques’ı yaz bitmeden ziyaret edin.

Fonksiyonel şıklık

Alaçatı deyince akla gelen bir diğer detay su sporları. Sadece rüzgar sörfü ve kite sörf yapmak için gelen hatırı sayılır bir kitle var. Benim de bir zamanlar denediğim, ufak da olsa yol katettiğim ve ilerletmek istediğim bir spor, rüzgar sörfü. Bu istek yeni jenerasyonda giderek artan bir ivme kaydediyor. Bu gerçekten mutluluk verici çünkü yaz bunu gerektirir: Yüzersin, yorulursun, denizin tadını çıkarırsın sonuna kadar…

Plajda oturup yemek yiyip denize ayağını dahi sokmayan, sadece happy hour’lara katılmak için beach club’lara giden bir gençlik değil istediğimiz. O da olsun ama yorulun, yüzün, atlayıp zıplarken yara olsun bacaklarınız.

Bu sporu yaparken; hem güneşlenmek, hem denizin tadını çıkarmak, hem spor yapmak, hem de stil sahibi görünmek mümkün. Modayla özdeşleştirdiğim, stil sahibi bulduğum sporlardan biri sörf, tıpkı tenis gibi. İşte bu sporu yaparken rahat olmak hem de iyi görünmek isteyen biz kadınlar için doğru bikini - mayo seçimi çok önemli.

Güneşlenirken giyeceğiniz mayoyla, spor esnasında giyeceğiniz mayo aynı olmayacaktır. İşte bu noktada bu sportmen kadınları da düşünen markalar kazanıyor. Minimalvamp bunlardan biri. Hem çok rahat hem çok cool hem de kendinizi içinde çok iyi hissediyorsunuz. Yaz bitmeden böyle bir arayış içindeyseniz mutlaka inceleyin!

Rüya gibi düğün

Plaj, tatil ve deniz demişken bu yaza gerçekten damga vuran bir düğünden bahsetmeden geçemeyeceğim. Ünlü model Isabeli Fontana gerçek bir masalı andıran müthiş bir düğünle Diego Ferrero ile hayatını birleştirdi.

Yerleşimin olmadığı küçücük bir adada, davetiyesinden, gelinliğine kadar her detayıyla çok romantik bir düğünle herkese ilham oldu. Gösteriş, lüks, kat kat gelinlikler, kapalı mekanlar mı, yoksa denizin ortasında çıplak ayakla evet demek mi? Siz de benim gibi ikinciyi tercih edenlerdenseniz bu düğünü inceleyin derim. Brezilyalı tasarımcı Agua De Coco imzalı gelinliğiyle göz kamaştıran Fontana, sadeliğin en güzel şey olduğunu bir kez daha ispatladı. En sevdiğim detaylardan biri de salaşlığı ve kıvırdığı paçalarıydı.

Yaşasın sadelik!

Haftanın ilham kitabı: Pop Surf Culture: Music, Design, Film and Fashion from the Bohemian Surf Boom, 2008