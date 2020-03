AKDENİZ RAHATLIĞINDAN VAZGEÇME!

Capri, moda dünyasını etkileyen sosyal medyanın en gözde mekanlarından biri... Ünlü isimler, influencer’lar ve blogger’lar, bu şahane adadan öyle güzel fotoğraflar paylaşıyor ki, insan etkisinde kalıyor. Capri, tarihi boyunca birçok ünlüye ev sahipliği yaptı, filmlere sahne oldu ve Brigitte Bardot ile yakaladığı popülerliği hiç kaybetmedi. Şöhretini bugüne taşıyor ve sosyal medyada ortaya çıkan enfes karelerle bizi yanına davet ediyor.

Peki bunun sırrı ne? Bizim de Capri’yi aratmayacak özellikte tatil rotalarımız var. Akdeniz’in en cömert davrandığı deniz, doğa ve iklim bizde... Fakat Capri’de çekici olan şey, asla göze çarpmayan, lükse kaçmayan ve bütün yalınlığıyla doğaya eşlik eden retro ruh... Sanki hâlâ Bardot’nun Capri’si... Bazı detaylar bizi 60-70 ya da 90’lara götürüyor. Baktığınız her köşe, göz dolduruyor çünkü mavi ve yeşil her yerde. Gösterişli ve lüks hiçbir detay yokken, sonsuz bir yalınlıkla yakalıyorsunuz gösterişi... Sadece denizin, sarp kayaların ve uçsuz bucaksız yeşilin, asırlık ağaçların lüksü konuşuyor. Çünkü Akdeniz bu: Gerçek, doğal, göz alıcı, gün doğarken masum, batarken çapkın...

Her konuda yapay ve süslü olandan o kadar sıkıldık ki, gerçeğe ilgi duyuyoruz. İşte İtalyanlar’ın sırrı: Var olanı en iyi şekilde korumak. Capri’nin o daracık sokaklarında bu yalın lüksün tadına varırken, size eşlik eden üzeri açık taksilerse bambaşka bir hava katıyor ortama. Ben de Kaş ve Kalkan’da çizgili minderleriyle ahşap retro şezlonglarda güneşlenen, renkli taksilerle oradan oraya savrulan, uçuş uçuş elbiseleriyle her köşede fotoğraf çektirmek isteyen influencer’lar görmek istiyorum. Sunum her şeydir! Haydi biraz ‘rahatlayalım’...

Palazzo Pucci’de ikonik buluşma

Capri’den sonraki durağım Floransa’ydı. Pitti Uomo bünyesinde yapacağım çekimler ve röportajlar için şehrin yolunu tuttum. Detayları önümüzdeki hafta paylaşacağım ama sizi katıldığım renkli bir etkinliğe götürüyorum şimdi... Bonaveri ile Emilio Pucci markaları, ortak bir vizyonda buluşan yaratıcılıklarını ve işçiliklerini kutlamak üzere Palazzo Pucci’de, Bonaveri-A fan of Pucci projesini kutlamak için bir araya geldi. Binanın her katında ve köşesinde ayrı bir sürpriz karşıladı bizi. Palazzo Pucci, Pucci arşivinden kıyafetler giymiş Bonaveri mankenleri ve büstleriyle muhteşem bir serginin temeli oldu.

Yaratıcı yönetmen Emma Davidge tarafından tasarlanan sergi, İtalyan zanaat, stil ve yaratıcılığını bir arada bulunduruyor. Benim de sevdiğim markalardan olan Emilio Pucci, imza tasarımlarıyla bir kez daha gönlümü aldı. 1992’den beri markanın yönetimini üstlenen Emilio Pucci’nin kızı Laudomia Pucci’yle, daha önceden tanışmıştım. Bu kez onun izinden giden kızıyla da tanışma fırsatını yakaladım.

Bryanboy ve Suzy Menkes’in, Diet Prada ve Susie Buble gibi hesapların sahiplerinin katıldığı davette, beni de ağırlamaları çok kıymetliydi. Bir sonraki seferde röportaj yapmak üzere sözleştik. Renk ve desenlerin ustası marka, yeni sezonda bunları minimal tasarımlarla buluşturuyor. İkonik eşarplarıyla seyahat rotalarını harmanlayarak ortaya çıkarıyor. Emilio Pucci Riviera Koleksiyonu’ndan favorim, Capri tasarımı eşarp...