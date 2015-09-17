NEW YORK MODA HAFTASI

Eylülle başlayan sezonun moda rüzgarları New York’ta esmeye başladı. 2016 İlkbahar / Yaz sezonuna ait koleksiyonlar 11 Eylül’de New York Moda Haftası’nda sergilenmeye başladı. İşte moda haftasından ‘A’ alan ‘A’ harfleri:

Zımba gibi

Alexander Wang defilesi beklentileri boşa çıkarmadı. Markanın 10’uncu yılında, sokak stili yenilikçi ve modern bir şekilde yorumlanıyor.

İmzası haline gelen crop üstler, deri ve denimin cool birlikteliği, militer detaylar, pijama gömlekler ve ayakkabı, çanta ve aksesuarlardaki zımba detaylarıyla Wanglüks spor stilini en güzel şekilde yansıtıyor.

En zarif bağ

Joseph Altuzarra’nın Bask bölgesinden yola çıkarak hazırladığı koleksiyon çok beğenildi. Topuklu espadriller, tiril tiril kumaşlar, doğayı anımsatan baskılar, renkler ve halat şeklindeki kopçalar bizi Bask kıyılarına götüren detaylardandı. Fakat Altuzarra kalem etekleri, blazer ceketleri, elbiseleri ve işleme detaylarıyla öyle güzel harmanlamış ki çok şık bir şehirli kadın yaratmış.



Yazın bitişine üzüldüğüm şu günlerde Altuzarra defilesi bir sonraki yaz için beni heyecanlandırdı. Önümüzdeki sezon sık göreceğimiz turuncu parçalar başta olmak üzere defiledeki tüm kombinleri giyebilirim.