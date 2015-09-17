28 yaşında bir aksesuar tasarımcısı Zeynep Nural. Ayakkabı, çanta ve mücevher tasarlıyor. Lisedeyken İtalya’da okuma hayalleri kuruyor. Bir deri tasarım yarışmasında birincilik kazanıyor ve Milano kapıları açılıyor.
Istituto Marangoni’de aksesuar tasarımı bölümünü seçiyor çünkü çeşitliliğin ve hayalin sonu olmadığına inanıyor. Nural’a göre ‘olasılıkların sonsuz’ olduğu aksesuarlar, kıyafetlerimizin kilit parçası değil mi?
İşte bu konuda uzman olan Nural tasarımın merkezi Milano’dan bize tüyo veriyor:
Ona göre yeni sezonda da kendimizi ifade etmenin yolu basit formlu, minimal ama büyük detaylı aksesuarlardan geçiyor!
Takılarda mono - earringler, cufflinkler, farklı fakat birbirini tamamlayan uzun küpeler; ayakkabılarda sadelik ve rahatlık ön planda. Çantalar, büyük metal ve taş işlemelerle dikkat topluyor. Provokatif tarz, şıklığı tamamlıyor.
ÇİZMEYİ AŞIN!
İtalya’dan bahsedince çizmeye değinmemek olmaz. Sonbahar yüzünü göstermiş ve serin hava kendini hissettirmeye başlamışken ayakları sağlama almak için hazırlıklara başlamanın tam zamanı! Bu sezon Laceup çizme modelleri sizi kendisine sıkıca bağlayacak. Çorap şeklindeki lateks modeller ikinci deriniz olmaya aday.
Şeffaflık diz boyu!
Püsküllü modeller sizi batı yakası hikayesine konuk ediyor. Vazgeçilmez süetler bu yıl adımlarınızı ele geçiriyor. Diz üstülerle şıklığınız boyunuzu aşıyor!
NEW YORK MODA HAFTASI
Eylülle başlayan sezonun moda rüzgarları New York’ta esmeye başladı. 2016 İlkbahar / Yaz sezonuna ait koleksiyonlar 11 Eylül’de New York Moda Haftası’nda sergilenmeye başladı. İşte moda haftasından ‘A’ alan ‘A’ harfleri:
Zımba gibi
Alexander Wang defilesi beklentileri boşa çıkarmadı. Markanın 10’uncu yılında, sokak stili yenilikçi ve modern bir şekilde yorumlanıyor.
İmzası haline gelen crop üstler, deri ve denimin cool birlikteliği, militer detaylar, pijama gömlekler ve ayakkabı, çanta ve aksesuarlardaki zımba detaylarıyla Wanglüks spor stilini en güzel şekilde yansıtıyor.
En zarif bağ
Joseph Altuzarra’nın Bask bölgesinden yola çıkarak hazırladığı koleksiyon çok beğenildi. Topuklu espadriller, tiril tiril kumaşlar, doğayı anımsatan baskılar, renkler ve halat şeklindeki kopçalar bizi Bask kıyılarına götüren detaylardandı. Fakat Altuzarra kalem etekleri, blazer ceketleri, elbiseleri ve işleme detaylarıyla öyle güzel harmanlamış ki çok şık bir şehirli kadın yaratmış.
Yazın bitişine üzüldüğüm şu günlerde Altuzarra defilesi bir sonraki yaz için beni heyecanlandırdı. Önümüzdeki sezon sık göreceğimiz turuncu parçalar başta olmak üzere defiledeki tüm kombinleri giyebilirim.