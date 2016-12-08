Alternatif Alışveriş

Milano, şu sıralar yılın en güzel günlerine tanıklık ediyor. Noel öncesi tüm mağazalar ve sokaklar ışıl ışıl. Şehir, her zamankinden daha çok cezbediyor ve alışverişe yöneltiyor. Fakat ben göz alıcı markalardan daha farklı, alternatif bir alışveriş deneyimi yaşadım geçen hafta.

East London Market’lerden ilhamla ortaya çıkan East Market Milona’da vintage kıyafetler, aksesuarlar ve antika eşyaları çok uygun fiyata alabilirsiniz.

Üstelik gelen kitlenin enerjisi ve DJ yönetiminde çalan müzikler eşliğinde keyifle alışveriş yaparken yiyecek-içecek standlarından faydalanmanızı sağlayan East Market Milano’ya giriş ücretsiz ve isterseniz bütün bir günü orada geçirebilirsiniz.

Gerçekten uzun zamandır karşıma çıkan en iyi ve en ekonomik vintage parçalar buradaydı. Etkinliği listenize ekleyin ve bundan sonraki organizasyonları mutlaka takip edin!

Ye kürküm ye!

Mevsim kış olunca en önemli konulardan biri şüphesiz dış giyim. Hele ki, kuru soğuğuyla bilinen Milano’da günlük koşturmanızı rahatça gerçekleştirmek için seçeceğiniz dış giyim parçası çok önemli. Fakat bu ışıltılı ve gösterişli sokaklarda herhangi bir mont giyip dışarı çıkmak, çok da yakışık almaz.

Şehre ayak uydurmak için gösterişli bir palto, ceket, manto ve kürk gibi sizi en iyi anlatan parça neyse, onu tercih etmelisiniz. Benim bir süredir takip ettiğim, ardından Milano’da bizzat giyerek deneyimlediğim Paltoi, gerçekten ülkemizin gurur kaynağı markalarından. Birçok ithal markaya kafa tutacak kalitede kumaş, işçilik ve tasarımıyla dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kışın bir diğer olmazsa olmazı, kürkler. Ben sahte olanları tercih ediyorum. Ve de mümkünse renkli ve büyük hacimlileri. Hazır giyim markaları dışında bu konuda özel tasarım ve üretim yapan Türk markası yok denecek kadar az. Milano’da bizzat denediğim yeni bir marka var: Monx Brand. Faux Fur alanında ilerleyen markanın hem kullanım, hem de tasarım konusunda sınıfı geçen modelleri var. Göz atın derim...

Haftanın moda olayları:

Hepimizin hayranı olduğu, defalarca izlediği ‘Sex and The City’ serisinin ikon yıldızı, Carrie Bradshaw karakteriyle gönlümüzü fetheden Sarah Jessica Parker, ‘yüksek moda gözü’nü bizlerle buluşturmak için mağaza açıyor.

Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi sosyal medya fenomeni modellerin başı çektiği Victoria’s Secret Show, 5 Aralık’ta gerçekleşti. Son dönemin fenomen modelleri sayesinde her zamankinden daha çok ses getirdi. Yaşananlar sosyal medyanın görsel dünyayı ne denli beslediğini, markaların da buna ne kadar önem verdiğini bir kez daha bizlere gösterdi.