ALTIN KÜRE’NİN YILDIZLARI

Oscar’a giden yolda en önemli basamaklardan biri olan Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. 73’üncüsü düzenlenen organizasyonda oyuncular, filmler ve yönetmenler dışında önemli bir konu daha vardı tabii ki: Kırmızı halı!. Performansları dışında şıklıklarıyla da değerlendirilen ünlü isimler moda dünyasının radarında!

Tasarımcı, renk, model, aksesuarlar, saç - makyaj… Tepeden tırnağa kusursuz görünmek için yarışan yıldızlar profesyonel stylist’lerle çalışıyorlar. Kimilerinin amacı gerçekten şıklığı ve zarafeti yakalamak, kimilerininse kameraları ve dünyayı şaşırtacak seksi ve hatta rüküşlükte bir görünüm elde etmek ve konuşulmak…

Çoğu zaman beğenerek, hatta bayılarak takip ettiğimiz bir ismin kırmızı halıdaki yanlış seçimleri hepimizi şaşırtıyor ya, işte o noktada sponsorlarla yaşanan mecburiyetler söz konusu olabiliyor. Fakat her şeye rağmen dünyaca ünlü bu isimlerin kendilerini profesyonel ellere teslim etmek konusundaki tutumları takdire şayan. Ve tabii ki ne giyerse giysinler kendilerine güvenleri, fit vücutları ve pozitif duruşlarıyla kırmızı halıyı ışıldatmayı başarıyorlar.

İşte bu yılki Altın Küre’de bana göre kırmızı halının en iyileri: En İyi Kadın Oyuncu ödülünü de alan, Dior’un ilham perisi Jennifer Lawrence bu zamana kadar en iyi kırmızı halı -elbise birlikteliklerinden biriyle karşımızda. Saçı, makyajı, aksesuarı, cool duruşu ve vazgeçilmez Dior elbisesiyle ‘en iyi’ olmayı görüntüsüyle de hak ediyor.

Bir diğer isim de Cate Blanchett. Zarafetiyle yine karşımızda ve büyülüyor. Bu yıl Altın Küre’ye damga vuran pembe renkte bir Givenchy elbiseyle harika görünüyor. Profesyonel bir ekiple çalışmanın getirdiği sonuçlar işte bunlar! Gerçek bir celebrity olmanın kuralı bu! Ortaya çıkan bu başarılı görünümler ve stil sahibi duruşlar kariyerlerinde başarıyı da pekiştiriyor. Bizim ünlülerimizden de aynı performansı bekliyoruz!

CaKe: EN STYLISH KEK!



90’lara damga vuran süper modellerin baskın nitelikteki güzellik kriterleri, yerini kusursuz Victoria’s Secret kızlarına bıraktı. Birer Barbie bebek olarak beyinlere kazındılar ve reklam kampanyalarını ele geçirdi bu kızlar. Her şovları çok konuşuluyor. Fakat güzellik anlayışı değişerek, maskülenleşerek, kimliksizleşerek evrim geçiriyor. Kusursuz ve kadınsı kadın yerini doğal, cool ve gerçek kadına bırakıyor.







Her ne kadar sayacağım bu iki isim de VS şovlarında yer alsalar da yükselişleri tam da bahsettiğim kriterleri taşıyor olmalarından kaynaklanıyor. Cara Delevingne ve Kendall Jenner’dan bahsediyorum. Çok iyi arkadaş olan bu iki isim de aile kontenjanından şanslı olup sektöre girseler de, başarıları sayesinde yerlerini sağlamlaştırdılar.

Delevingne; komik, eğlenceli, maskülen bir duruşa sahip olmasa ve sosyal medyayı bu kadar etkili kullanmasa, bu aşamaya gelir miydi, meçhul!

Jenner ise tüm dünyanın takip ettiği Jenner ailesinin en güzeli olma özelliğini taşıyor. Fakat bir top model olacak kadar etkili bir enerjiye sahip olmadığını düşünüyorum. Ne önemi var? Milyonların takip ettiği bir ikon o.

Sosyal medyanın öneminin son dönemdeki iki kanıtı olan bu sıkı dostlardan yeni bir bomba daha: Söylentilere göre kendileri için yarattıkları CaKe tişörtleri aynı isim altında bir markaya dönüyor! Bakalım bu pastayı ne zaman yiyeceğiz?