AVRUPA’NIN EN BAŞARILISI

Cheryl Cole ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren bir tasarımcı Zeynep Kartal. Bursa’da başlayan hikayesi Manchester’a uzanıyor. Bu zamana dek sekiz kez Londra Moda Haftası’na katılan tasarımcı, bu yıl ikincisi düzenlenen Avrupa Başarı Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Tasarımcısı’ ödülüne layık görüldü. Türk-Alman Turizm&Kültür Derneği’nin desteğiyle düzenlenen Avrupa Başarı Ödülleri, dünyaya Türk kimliğini ve bakış açısını en etkili biçimde yansıtan isimlere veriliyor. Koleksiyonlarında Türk kültürünün izlerini işleyen Zeynep Kartal da bu isimler arasında yerini aldı.

Eve dönüş

Londra Moda Haftası demişken Victoria Beckham’dan bahsetmemek olmaz! Zira moda sektörüne adım attığından bu yana, kendi anavatanında defile yapmayan Beckham, eylül ayında Londra podyumlarını fethetmeye hazırlanıyor. Elbette tasarımcı kimliğiyle... Tasarımcılığa adım attığı ilk zamanlarda birçok olumsuz yorum alsa da yılmayan, her adımda kendini yenileyen, ününü ve kariyerini; David Beckham ile evliliğinin tüm medyatik yanlarını doğru yöneten Beckham, başarısını katlayarak ilerliyor. Artık moda dünyasında çok sağlam bir yeri var. Zira 10’uncu yılını kutluyor ve çok ciddi yatırımlar yaptı. Bu kutlamanın bir parçası olarak da Londra podyumlarına ayak basıyor! Özel tasarımların da yer alacağı defileyi merakla bekliyoruz!

Demokratik açılım

Sene sonunda sizinle paylaştığım, ‘Business of Fashion’ tarafından hazırlanan ‘2017’nin en hit markaları’ listesinin ilk üçünde yer alan Off-White, ‘For All’ adlı daha ulaşılabilir bir koleksiyonla karşımızda. Fiyat skalası 95-170 dolar aralığında olan tasarımlar, dört tişört ve dört sweatshirt’ten oluşuyor. Geçtiğimiz hafta markanın kendi mağazalarında satışa çıkan koleksiyona ilgi nasıl olacak, ilerleyen süreçte ürün çeşitliliği genişleyecek mi göreceğiz...