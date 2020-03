‘BANGIR BANGIR’ BiR YILDIRIM: HAKAAN

Bu yıl benim gibi çok okumayı hedefleyenlere moda konusunda birkaç kitap önerim olacak. Bu sektörde çalışmak isteyenler veya ilgi duyup bilgi sahibi olmak isteyenler; işe moda tarihiyle başlayın.



‘Fashion since 1900’ kütüphanenizde olması gereken bir kitap. İngilizce bildiği halde üzerine gitmekte tembel olanlara da güzel ve keyifli bir pratik imkanı sunuyor. Parizyen stili eğlenceli bir dille ve kolay bir İngilizce’yle anlatan ‘How To Be a Parisian:Wherever You Are’ da birkaç günde bitirebileceğiniz ve gerçekten güzel stil ipuçları sunan bir kitap.



Moda dünyasının ilham perilerinden Grace Coddington’ın yaşamını, aşklarını ve mesleğini anlattığı ‘Grace - Anılar’ kitabı, moda editörü olmak ve moda dünyasına girmek isteyenlere bu yolda güzel tüyolar sunuyor.



Üstelik Türkçe çevirisi de bulunuyor! Son olarak birkaç gün önce aldığım ve hâlâ okuduğum; hem sinema hem de moda dünyası için ikon olan Sophia Loren’in ‘Dün, Bugün, Yarın’ isimli otobiyografisi çok keyifli dakikalar için sizi bekliyor.