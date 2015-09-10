‘BANGIR BANGIR’ BiR YILDIRIM: HAKAAN

Moda deyince Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden biri o. 2010 yılında HAKAAN markasıyla katıldığı Londra Moda Haftası’nda tüm dünyayı salladı ve ardından Fransız Kültür Bakanlığı tarafından genç tasarımcıları desteklemek üzere verilen Andam ödülünü kazandı. Uluslararası arenaya girişin en prestijli biletlerinden birini kazanan Yıldırım, Paris’te defilelerini sergilemeyi sürdürdü.



Son olarak geçen sezon Londra’da hem yaz hem de kış koleksiyonlarını sergiledi. Mümkün olsaydı Lady Diana’yı giydirmek istediğini söyleyen Yıldırım’ın stilini en çok beğendiği isimler arasında Carine Roitfeld, Emmanuelle Alt ve Kate Moss yer alıyor. Sadece iyi giyinen değil, duruşuyla, başarısıyla, disipliniyle bir yer edinmiş kadınlar etkiliyor onu.



Tam da bu yüzden Gülşen’in geçen hafta gerçekleşen konseri için kıyafet hazırlamayı kabul etti. Star olmanın gereklerini, duruşuyla, stiliyle, harcadığı emekle, gösterdiği özenle yerine getiren Gülşen, bu anlamda Yıldırım’ı da kendine hayran bıraktı. Ve çok başarılı bir birliktelik gerçekleşti.