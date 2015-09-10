‘BANGIR BANGIR’ BiR YILDIRIM: HAKAAN

Moda deyince Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden biri o. 2010 yılında HAKAAN markasıyla katıldığı Londra Moda Haftası’nda tüm dünyayı salladı ve ardından Fransız Kültür Bakanlığı tarafından genç tasarımcıları desteklemek üzere verilen Andam ödülünü kazandı. Uluslararası arenaya girişin en prestijli biletlerinden birini kazanan Yıldırım, Paris’te defilelerini sergilemeyi sürdürdü.
Son olarak geçen sezon Londra’da hem yaz hem de kış koleksiyonlarını sergiledi. Mümkün olsaydı Lady Diana’yı giydirmek istediğini söyleyen Yıldırım’ın stilini en çok beğendiği isimler arasında Carine Roitfeld, Emmanuelle Alt ve Kate Moss yer alıyor. Sadece iyi giyinen değil, duruşuyla, başarısıyla, disipliniyle bir yer edinmiş kadınlar etkiliyor onu.
Tam da bu yüzden Gülşen’in geçen hafta gerçekleşen konseri için kıyafet hazırlamayı kabul etti. Star olmanın gereklerini, duruşuyla, stiliyle, harcadığı emekle, gösterdiği özenle yerine getiren Gülşen, bu anlamda Yıldırım’ı da kendine hayran bıraktı. Ve çok başarılı bir birliktelik gerçekleşti.
Son albümüyle, klibiyle ve konseriyle yaza damga vuran Gülşen’in sergilediği profesyonelliğin tüm sanatçılara ilham olması dileğiyle…FEMİNEN MASKÜLENLİK
Biz kadınların ayakkabı tutkusundan her fırsatta bahsediyoruz. İlk sırayı tabii ki topuklu ayakkabılar alıyor. Peki ya günlük hayatın koşturmacasında hem şık hem de rahat olmak söz konusu olunca?
Böyle zamanlarda benim tercihim babetler yerine maskülen ayakkabılar oluyor. Siz de benim gibi hem cool hem de güçlü bir görünüm elde etmenizi sağlayan bu erkek ayakkabılarının hayranıysanız bir haberim var! Erkek ayakkabısı diyorum evet ama tabii ki bizim bir farkımız olmalı.
Milano’da keşfettiğim İtalyan ayakkabı markası Coliac bize bu farklılığı çok eğlenceli bir şekilde sunuyor. Rahat ve maskülen olsa da ‘incilerinden’ vazgeçemeyenler buraya buyursun!
Işıltılar, taşlar, altın ve gümüş modelleriyle ayaklarınız yere sağlam basacak.
MODA OKUMASI
Bu yıl benim gibi çok okumayı hedefleyenlere moda konusunda birkaç kitap önerim olacak. Bu sektörde çalışmak isteyenler veya ilgi duyup bilgi sahibi olmak isteyenler; işe moda tarihiyle başlayın.
‘Fashion since 1900’ kütüphanenizde olması gereken bir kitap. İngilizce bildiği halde üzerine gitmekte tembel olanlara da güzel ve keyifli bir pratik imkanı sunuyor. Parizyen stili eğlenceli bir dille ve kolay bir İngilizce’yle anlatan ‘How To Be a Parisian:Wherever You Are’ da birkaç günde bitirebileceğiniz ve gerçekten güzel stil ipuçları sunan bir kitap.
Moda dünyasının ilham perilerinden Grace Coddington’ın yaşamını, aşklarını ve mesleğini anlattığı ‘Grace - Anılar’ kitabı, moda editörü olmak ve moda dünyasına girmek isteyenlere bu yolda güzel tüyolar sunuyor.
Üstelik Türkçe çevirisi de bulunuyor! Son olarak birkaç gün önce aldığım ve hâlâ okuduğum; hem sinema hem de moda dünyası için ikon olan Sophia Loren’in ‘Dün, Bugün, Yarın’ isimli otobiyografisi çok keyifli dakikalar için sizi bekliyor.