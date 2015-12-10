Beyonce’den koleksiyon

Yaptığı işbirlikleriyle adından sıkça söz ettiren, en çok tercih edilen sokak stili markası olma özelliğini korurken diğer yandan da ‘Unique’, ‘Boutique’ gibi koleksiyonlarla daha özel, tasarım yanı yüksek ve kaliteli parçalar üreten yenilikçi bir marka Topshop. Genç, trendleri takip eden, yaratıcı bir kitlesi var. Bu kitleyi canlı tutmak adına trend olan isimlerle gerçekten güzel işbirlikleri gerçekleştiriyor. Sevilen bir ismin tasarımlarına ulaşılabilir fiyatlarda erişimi mümkün kılıyor. Birkaç sezon önce duyurulan ve heyecanla beklenen Beyonce işbirliğinin tarihi açıklandı!

2016 İlkbahar / Yaz sezonunda bizlerle buluşacak olan ‘Parkwood Topshop Athletic’ ürünleri, adından da anlaşılacağı üzere bir spor giyim koleksiyonu…







Bitmeyen enerjisiyle sahnede sergilediği dans gösterileriyle harikalar yaratan ve her zaman fit olan Beyonce, spor giyim koleksiyonu için işbirliği yapılacak en doğru isimlerden. Her ne kadar spor giyim de olsa gösterişli ve seksi parçaların başrolde yer alacağını tahmin etmek zor olmasa gerek…

BİRAZ PEMBE BİRAZ MAVİ

Global renk otoritesi Pantone her yıl olduğu gibi bu yıl da 2016’nın rengini açıkladı. Aslında renklerini! Bu yıl ilk kez iki renk belirleyen Pantone, pastel tonlarında bir pembe olan RoseQuartz ve açık mavi tonundaki Serenity renklerini 2016’ya damga vuracak, sezonun temelini oluşturacak renkler

olarak seçti. Renkler tüm insanları ortak bir zeminde buluşturan, ortak bir algı uyandıran, özellikle de moda dünyasında tasarımcıları, markaları yönlendiren, trendleri belirleyen başlıca unsurlardandır.

Bu iki rengi ‘renk’ olarak değerlendirdiğimizde gerçekten huzur veren, dinlendiren etkileriyle yeni sezonda zarafeti, minimaliteyi, sadeliği ön plana çıkaracak diyebiliriz. Ama Pantone Renk Enstitüsü LeatriceEiseman’ın açıklamalarına kulak verince işin bu kadar yüzeysel olmadığını anlıyoruz. Kitleleri, toplum psikolojisini etkilemekte başrol oynayan renkler, global karmaşanın, tehlike ve endişenin ortadan kalkması hedefiyle görev başında. Doğanın, gökyüzünün, yeryüzünün birbirine en yakışan ve kardeş şekilde buluşan bu iki rengi, biz ve onlar ayrımının olmadığı, erkek ve kadının varlığını birliğini, barışı simgeliyor. 2016’nın ve sonraki tüm yılların sonsuz barışla geçmesi dileğiyle...

SADELEŞİN!

Son günlerde sosyal medyada görmüşsünüzdür ‘bir yıldır hiçbir şey satın almayan’ Selma Hekim’in yazısını. Başlık o kadar inanılmaz geldi ki hepimiz tıklayıp okuduk, hatta kendi sayfamızda paylaştık. Peki nedir bu başlıkta bizi bu kadar şaşırtan ve okumaya iten detay?

Moda dünyasının içinde olan biri olarak giyinmek, yeni koleksiyonlar, tasarımcılar, markalar hem işim gereği takip etmek durumunda olduğum hem de takip etmeye bayıldığım unsurlar.

Çalışan kadın olarak her gün insanlarla etkileşime giriyor ve görünümümüzün ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden de en iyiye ulaşmak için araştırıyor, deniyor, alıyoruz. Fakat bir yandan da özellikle büyük şehirlerde yaşayan bizler tüketmekten yoruluyoruz, sıkılıyoruz. Koşturmalı hayat, trafik, AVM’ler…

Selma Hekim kadar başarılı olur muyuz bilinmez ama sade yaşamaya çalışmalıyız. ‘Yılların eskitemediği parçalar satın alın’ dememin sebebi işte bu. Annenizin paltosunu düğmelerini değiştirip baştan yaratın. Küçük dokunuşlarla giymediklerinizi yenileyin. İkinci el kullanmam demeyin. Giymediğiniz giysileri ihtiyacı olanlara verin. Bir kez giyip kenara atacaksanız kiralamayı tercih edin.