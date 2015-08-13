Şık olmak biz kadınlar için ne zaman ne mekan dinler… Ve tabii ki bizim için en önemli yerlerden biri plajdır.

Plaj şıklığını yakalamak sanıldığı kadar zor değil. Kendinize güvenin ve doğru alışveriş yapın yeter. Mayo ve bikini konusunda çok başarılı yeni tasarımcılar var. Artık biraz cesur olup hazır giyim markalarından çok, tasarım mayo ve bikinilere yönelin. Böylece işe fark yaratmakla başlamış olacaksınız. Fark yaratmak adına vücudunuza uygun olmayan bir model elbette ki seçmemelisiniz.

Spor görünümü vurgulayan halter yaka mayo ve bikiniler, tek parça mayolar, 60’lar ruhunu yansıtan yüksek bel bikiniler, her sezon olduğu gibi çiçek desenleri ve fırfır detayları bu sezon plaj modasının trendlerini oluşturuyor.

Seramik desen

İtalya’da ise Capri Adası’ndan gelen bir Akdeniz esintisi hakim. İtalyan devi Dolce & Gabbana’nın son koleksiyonuna damga vuran Majolica deseni, markanın mayo ve bikinilerinde de hayat buluyor.

Capri Adası’nın duvarlarını süsleyen Majolica seramiklerinin mavi - beyaz çiçek desenlerinden oluşan parçalar, bu sezon İtalyan modasının en beğenilen detayı oldu.

Türkiye’den çıkıp İtalya’ya hatta dünyaya uzanan, trend belirleyici tasarımcı ve markalar da mevcut tabii ki. Bizi gururlandıran başarılara imza atan markalardan biri, Kiini Swimwear.

Sade tasarımlardan oluşan bikiniler farklılığı ince detaylarında, renklerinde ve müthiş kalıbında yakalamamızı sağlıyor. Amerika’da yaşayan ve markasını New York’tan yöneten Türk tasarımcı İpek Irgıt’ın bikinileri dünyaca ünlü.

Son olarak İtalyan stil ikonu Anna Dello Russo geçen hafta İtalya’nın Puglia bölgesinde verdiği partide, Kiini bikini giyerek markanın ününü İtalyan sahillerine taşıdı.

Plaj kıyafeti

Gelelim plaj kıyafetine… Kimonolar son dönemde plajların en şık kurtarıcıları. Fulya İlkmen’in yaz sezonu için yaptığı baskılı ve tül modeller son dönemdeki favorilerimden. Hem mayonuz ne renk olursa olsun uyum sağlıyor hem de plaj dışında da giyme imkanı sunuyor. Yaza ve plaja çok yakıştırdığım örgü detayını plaj kıyafetlerinde kullanan Seame Beachwear markasıysa plaj şıklığını yüzde 100 garanti ediyor.

Tatil için İtalya sahillerine gitmek isteyenler, mutlaka Gül Hürgel’in koleksiyonuna göz atmalı! Zira siluetiyle 50’lere, çizgi ve kare desenleriyle 60’lara gönderme yapan koleksiyonun müthiş parçalarıyla, Capri’de plaj sonrası gün batımını izlerken kendinizi Brigitte Bardot’un bir film sahnesinde gibi hissedebilirsiniz. Çiçek desenli üstleriyle ise plaj şıklığını maksimuma çıkarabilirsiniz.

Brigitte Bardot demişken; bu sezon yüksek bel bikinilerle gelen 60’lar ruhunu ünlü yıldızın da çokça kullandığı türbanla pekiştirebilirsiniz. Plajda hem saçlarınızı güneşten koruyacak, hem rahat hareket etmenizi hem de şık görünmenizi sağlayacak bu trendi, farklı bağlama şekilleriyle uygulamaktan çekinmeyin.