BİR MODA ÇEKİMİNİN HİKAYESİ

Her bir dergi ve moda çekimi, ayrı bir serüvendir. Bunu moda sektöründe olanlar çok iyi bilir. Yeni bir hikaye ve görünüm yaratmak, her daim büyük heyecan... Ortaya çıkan bu çekimler ise her detayıyla gerçek birer ilham kaynağı. Fakat sanılanın aksine bu meslekler toz pembe bir dünyanın ürünü değil!

Fotoğrafçı, stylist, hair-stylist ve make-up artistin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bu çekimler moda sektörünün, dergiciliğin temelini oluşturuyor. Moda çekimlerinin ayaklarını oluşturan bu mesleklerde son dönemde sosyal medyanın etkisiyle daha da ilgi görür hale geldi ve birçok gencin hayalini süslüyor.



Sabır, üretmek, çalışmak...

Hem Türkiye’de hem de Milano’da styling alanında aldığım eğitimlerin ardından, dergi stajı yaparak sektöre adım attım ve stylist olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Bu süreçte sektöre adım atmak isteyen ve fikirlerimi soran herkese çok sabırlı olmak, hep üretmek ve çok çalışmak gerektiğini hep hatırlattım. Hala stylist olarak yaptığım projeler olsa da, sektörün çok farklı alanlarında projelerimi yürütüyorum. Ve ne şanslıyım ki, sektörün bu değerli isimleri bana da çekimlerinde yer veriyor! Geçtiğimiz günlerde bu değerli çekimlerden birini Alem dergisi için gerçekleştirdik. İşin diğer tarafına geçince bu sürecin ne kadar zor olduğunu bir kez daha anladım. Fotoğrafçı Mustafa Nurdoğdu, stylist Emrecan Sandal, saç stilisti Talat Kıvrak ve makyaj artisti Barış Yılmaz’dan oluşan ekip görkemli bir çekim ortaya çıkardı. Ekiple ve Alem dergisinin konular editörü Elif Öksüz Taşkın’la bu kez çekimin arka planında neler olduğuyla ilgili Style*ist için röportaj gerçekleştirdim. İşte hem çekimlerin ortaya çıkış süreci hem de bu moda mesleklerine ilgi duyanlara öneri niteliğinde olacak bu röportajlardan geriye kalan önemli notlar:

Her moda çekimi için ekip kendi içerisinde bir mood, konsept belirliyor ve çalışmalar bunun etrafında gerçekleştiriliyor. Elbette burada derginin talepleri ve yönlendirmesi belirleyici oluyor.

Görsel bir vizyon gerektiren tüm bu meslekler, uzun bir asistanlık gerektiriyor.

Uzun süreli bir dergi stajı yapmadan, editör olmak çok zor.

Adeta bir zanaat ustası gibi çalışan makyaj artistleriyle saç stilistleri, el becerilerinin ve gözlerinin gelişmesi için uzun yıllar asistanlık yapmalı.

Bir stylist, çekimlerde yeni dünyalar yaratmak için gerekli olan vizyonunu yurt dışındaki moda başkentlerinde de eğitim alarak, çalışmalar yaparak beslemeli.

Tüm bu meslekler çok farklı alanlarda kendini ve gözünü geliştirmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla araştırmak, okumak, incelemek, seyahat etmek; sanat, sinema, müzik, spor gibi birçok farklı dinamiğe hakim olmak başlıca gerekliliklerden.

Sabırlı olmak, çok çalışmak, yorulmamak ve çözüm odaklı olmak ise, olmazsa olmazlar!