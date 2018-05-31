BİR SANAT ESERİ OLARAK ÇANTA

Uzun zamandır beğenerek takip ettiğim, yurt dışında da büyük başarılara imza atan aksesuar markalarının kurucularıyla geçtiğimiz günlerde ‘Style*ist’ için bir araya geldik. Hikayelerini bugün sizlerle de paylaşmak istedim.

Manu Atelier, babalarının izinden giden Merve ve Beste Manastır’ın kurduğu bir çanta markası. 70’lerde ‘Yeşim Çanta’ adıyla babaları tarafından kurulan, hem tasarım hem de işçilik konusunda döneminin öncülerinden olan marka,

2014 yılında Merve ve Beste’nin de bakış açısıyla harmanlanarak hayatımıza girdi.

British Vogue’un keşfiyle ve ilk sayfadan gerçekleştirdiği duyurusuyla global arenada da adını kısa sürede duyurdu.

Orta Doğu, Uzak Doğu, Avrupa, ABD, İngiltere’de farklı noktalarda satışları olan, dünyaca ünlü birçok isim tarafından kullanılan bu marka, bizim topraklarımızdan çıktı.

Sahip oldukları görsel zevk, müthiş azim ve disiplinle ortaya koydukları bu başarı için, onları gönülden tebrik ediyor ve gurur duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum.

KOSTÜM MÜCEVHER FANTAZİSİ: THE NINON

Vintage ürünler satan bir oluşumun yöneticiliğini yapan ve ardından mücevherlerin geçmişten gelen hikayelerini bizlere sunan Seasons&Stories’i kuran Ahmet Gencehen Güneş ve moda editörü Mert Aslan’ın ortak markası The Ninon, bir ‘nihai kostüm mücevher fantazisi’ olarak Paris’te doğuyor. Marka adını, 1620-1705 yılları arasında yaşayan, edebiyat, sanat ve güzellikle anılan, Paris’in ikonik kimliklerinden Ninon de l’Enclos’tan alıyor.

Bugünkü yazımda yer verdiğim tüm bu değerli insanlara, gençlere tavsiyelerini sorduğumuzda ise yanıtları ortak: Çok çalışmak ve işin sadece tasarımdan ibaret olmadığını bilmek...

OSMANLI İZLERİ UZAK DOĞU ESİNTİLERİ

Begüm Kıroğlu, Osmanlı sanat eserleri koleksiyonu yapan bir aileden geliyor.

Görsel zevkinin çocukluktan itibaren gelişmesini sağlayan bu altyapının üzerini, hem İtalya hem de Çin’de aldığı eğitimlerle daha da geliştiren Kıroğlu, Begüm Khan markası bünyesinde erkek kol düğmeleri tasarlıyor. Vogue Italia’nın keşfiyle de adını daha da geniş kitlelere duyuruyor. Ardından Uzak Doğu’da önem-li satış noktaları onu keşfediyor ve bünyesine alıyor. Pitti Uomo’ya birkaç sezon düzenli katılım gösteren marka, global ölçekte adını duyurmak üzere adımlar atıyor. Hâlâ erkek kol düğmeleri ve kravat iğneleri tasarlayan marka, 2017’de kadın koleksiyonu da çıkarmak üzere kolları sıvıyor. Zira birbirinden renkli, eğlenceli ve farklı tasarımlarını küpe, bileklik, çanta, broş ve taçlarla sunuyor. Hem Osmanlı izlerini hem de Uzak Doğu esintilerini minimal ama bir o kadar da göz alıcı şekilde karşımıza çıkarıyor.

Keyifle takipteyiz.