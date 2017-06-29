BU YAZIN KEŞİFLERİ

Termometreler artık gerçek sıcaklık derecesine ulaştıysa ve sezon başladıysa, tatil öncesi alışverişinizden önce mutlaka keşfetmeniz gerektiğini düşündüğüm birkaç markayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Two Continents

İstanbul merkezli bir online alışveriş sitesi Two Continents. Bünyesinde farklı markalar ve ürünler barındırıyor. İstanbul’da yaşayan bir Güney Afrikalı olan Kirst Gordon, iki kıtayı birleştirme mottosuyla yola çıkıyor. Güney Afrika ve Gana’ya özgü aksesuarları yaşadığı şehirle, İstanbul’la buluşturmak üzere adeta köprü oluyor.

Yaz mevsimine en çok yakıştırdığım şeyler, egzotik detaylar ve aksesuarlar. Kendimizi egzotik bir adada hissetmemize yardımcı olacak birbirinden güzel takılar, hasır çantalarla iki kıta arası en kısa yolu vadediyor bize Two Continents.

Bu sezona kadar daha çok aksesuar odaklı ilerleyen oluşum, ‘Oh Seven Days’ adlı markayla yaptığı işbirliği sonucu bir koleksiyon yarattı. Bu sezon için hazırladığı hasır çantalarla bizzat tanışma fırsatı buldum. Sezonun hit parçalarından hasır çantalara alternatif sunuyor. Mutlaka inceleyin.

Vajra

Son birkaç sezondur vazgeçilmezimiz haline gelen kimonolara yepyeni bir yorum: Vajra. Central Saint Martins’te güzel sanatlar okuyan Zeynep Dolanay tarafından hayat verilen bir marka. Afrika esintili desenleri yüzde 100 koton kumaşlarla buluşturuyor ve tamamıyla el yapımı üretimle bu tasarımları hayatımıza sokuyor. Bu üretim sırasında artan kumaşlardan da keseler hazırlayarak, sürdürülebilirliğe de gönderme yapıyor. Dolanay’ın doğadan aldığı ilham, kimonolara yansıyor.

Flapper

Yaza ve plaja en yakıştırdığım şeylerden biri de, daha önce de yazdığım gibi saç bantları ve türbanlar. 60’ların sonu 70’lerin başında İtalya kıyılarında özellikle ünlü fotoğrafçı Slim Aarons’ın fotoğraflarında aklımıza kazınan o elegan kadının en göz alıcı aksesuarıydı türban. Yazın plajda hem güneşten korunmak hem de o dönemin ruhuna bürünmek için eşarplar vazgeçilmezim olmuştur hep. Fakat bu sezon eşarplar yerini türbana bırakıyor. Zira keşfettiğim Milano merkezli bir marka var ki, tam da o dönemi ve İtalyan rivierasını ilham alan; özel kumaş ve tasarımlarla gerçek türbanlar tasarlıyor: Flapper.