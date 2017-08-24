Her yıl Nevada’da Black Rock çölünde gerçekleşen en ünlü festivallerden biri Burning Man. Bir hafta boyunca onbinlerce insanı ağırlayan festival sonunda, ahşap bir kukla yakılarak kapanış gerçekleştiriliyor; festival de adını buradan alıyor.

Etkinliğin şüphesiz en ilgi çekici yanlarından biri de katılımcıların kıyafetleri. Özgürlüğün vurgulandığı, din-dil-ırk ayrımının olmadığı festivalin kıyafetleri de bir o kadar sınırsız ve özgür. Katılımcıların festival öncesi profesyonel ‘styling’ desteği aldığı da sosyal medyadan öğrendiğimiz bir detay. Bence katılımcıların işi artık daha kolay! Çünkü bu anlamda müthiş ilham veren bir tasarımcı var: Ilgın Utin

Kadın başarısıyla gelen destek

Ilgın, sanat tutkusunu erken yaşta keşfediyor ve önce Türkiye’de Güzel Sanatlar-Resim bölümünden ve daha sonra ‘NABA Milano Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun oluyor. Öğrenciyken, Rolling Stones dergisinin ‘Ayakkabı Tasarım Yarışması Ödülü’nü kazanıyor. Koleksiyon dergide yayımlanıyor ve Milano’da ‘MIPEL Ayakkabı Fuarı’nda sergileniyor. 2014 yılında ilk koleksiyonu olan ‘India Trippin’i üretmek için, Hindistan’a gidiyor. Koleksiyon hakkında birçok yerli ve yabancı derginin yazılar yazması, tasarımcının NYC’de sanatçı vizesi almaya hak kazanmasına vesile oluyor. İlk kişisel defilesini 25 yaşında Paris Moda Haftası’nda düzenleyerek, podyuma taşıdığı ‘Osmanlı Harem’ esintisi, yerli ve yabancı basında büyük ses getiriyor. Bu sayede moda dünyasının ilgisini çeken tasarımcı ‘UTIN’ markasıyla dünyanın üçüncü en büyük tekstil üreticisi Yunsa’dan sponsorluk alıyor.

UTIN markası, kültürler ve egzotik yerler arasında köprü kuran gypset bir yaşam stiline sahip, gezgin kadınlar için yaratılmış bir marka. Doğunun oryantal zanaatlarını modern silüetlerle harmanlıyor ve eklektik bir stil ortaya çıkarıyor. Markanın esasını oluşturan el yapımı dantel, Crochet, tasarımların örülmesi için Türkiye’de zanaatçı ev kadınlarında oluşan bir organizasyon kuran marka, Selçuklu geometrisindeki spiral şekillerden ilham alarak tekniklerini yapılandırdığı dantelleri, Türk ev kadınlarının yeteneği ile ortaya çıkarıyor ve onların da kazanç sağlamasına destek oluyor.

Sınırları aşan el emeği

Başta da bahsettiğim ve son dönemin en ilgi çekici festivallerinden Burning Man Festivali’nden ilhamla ‘Hür Tapınak’ adında bir koleksiyon çıkaran tasarımcı, bu koleksiyonu geçtiğimiz ekimde Paris Moda Haftası kapsamında sergiledi. Herkesin eşit sayıldığı Playa’da Burning Man’in fantazi dünyasını yansıtan 24 tasarımdan oluşan koleksiyonda, komplike spiral şeklinde örülerek inşa edilmiş, el yapımı dantel tasarımlar başı çekiyor.

Eklektik materyal seçimiyle farklılık yaratan koleksiyon, tiril tiril uçuşan tül üzerine işleme gece kıyafetleri, saykodelik payetli parti elbiseleri, eğlenceli fakat aynı zamanda çekici tulumlar ve püsküllü kimonolarla tamamlanan neon renkli plaj tasarımlarından oluşuyor.

UTIN, Burning Man’in özgün kostüm konseptini, günlük kıyafet tasarımlarına taşıyarak tüm bir seneyi bu festivalin hayalini kurarak geçiren insanlara sunuyor. 27 Ağustos-4 Eylül arasında Nevada’da gerçekleşecek festival listenizdeyse, özel olarak Hür Tapınak Koleksiyonu’nu ve sonrasında da bu festivalin ruhunu günlük yaşamanıza da yansıtabilmek için UTIN tasarımlarını görebilirsiniz.