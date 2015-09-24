Birbirinden iddiali birçok şova ev sahipliği yapan New York Moda Haftası’nın ilk iki günü itibariyle benden ‘A’ alanları sizinle paylaşmıştım. Sona eren haftanın benim için en iyisini paylaşmadan edemedim.



Proenza Shouler her parçası, her kombiniyle gerçekten büyüleyiciydi. Siyah ve beyazın dansı, detayların tınısı o kadar eşsizdi ki, piyanonun birbirini tamamlayan tuşlarını hatırlatır nitelikteydi. Markanın tasarımcıları Lazaro Hernandez ve Jack McCollough kendilerine ait notalarıyla bizlere benzersiz bir dinleti sundu adeta...



