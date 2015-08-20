Aranan kan bulundu! Hem kaliteli hem güzel bir tasarıma sahip hem de ulaşılabilir fiyatta çanta desem? Herkesin kolunda gördüğümüz, marka logosu nişan gibi bağıran ve buna rağmen çok pahalı olan bir çanta almak zorunda değilsiniz artık...

Seri üretimle Çin’de üretilen ve sadece marka adından dolayı çok yüksek fiyatlı çantalardan vazgeçin, az sayıda özel bir tasarımla üretilen ve ulaşılabilir olanlara yönelin. Kia Ora Design, Rara Atelier, favorilerim arasında. Çok kullanışlı, gösterişli, kaliteli ve ulaşılabilir olduklarını söyleyebilirim. Türk üreticiler tarafından büyük bir titizlikle ortaya çıkarılan bu çantaların tasarımcılarının ortak noktasıysa, tasarım eğitimlerini Milano’da almış olmaları. Mutlaka, araştırın, inceleyin.

LÜKS DENEYİM

Saçımız stilimizin en önemli unsurlarındandır. Bu sebeple kuaför seçimi bizim için neredeyse hayati önem taşır. ‘O kadar Milano’dan bahsettin ama hiç kuaför adı vermedin’ dediğinizi duyar gibiyim. İşte sırası geldi.

Yolunuz Milano’ya düşerse kendinizi şımartacağınız bir adres sizlerle.

Davide Diodovich çok başarılı bir saç stilisti. Modeller, aktristler ve sosyetik isimlerden oluşan müşterilerini bir süre evinde ağırladığını; hatta onları mutfak masasına oturtup saçlarıyla ilgilendiğini söylüyor.

Ve sonrasında bu samimiyeti yakalayabileceği bir salon açmaya karar veriyor. Dolce & Gabbana, Marc Jacobs ve Moschino gibi markaların çekimlerinde de görev alan stilist, ayrıca renk uzmanı Susanna Celin’le çalışıyor.

Sadece üç ayrı odadan oluşan salon, özel şampuanları, aynaları, el yapımı fırçaları ve altın lambalarıyla size lüksü vaad ediyor. Ladurée makaron ve yanına da espresso almak için mutfağa gitmek veya bahçede şarap keyfi yapmak serbest. Kapalı kapılar ardında sunulan muazzam bir konfor için istikamet:

Via Torquato Tasso 4.