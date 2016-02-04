ÇAPA’nın çanta koleksiyonu

İtalya’ya olan yakınlığım ve bağlantımdan ötürü size çizmenin sınırlarında olan birçok deneyimimi aktarmışımdır. İşte yine İtalya’dan gelen bir haber: 2001 yılında İtalya’da kurulan çanta ve valiz markası Carpisa’yı duymayanınız yoktur. Ürün yelpazesi, uygun fiyatları ve İtalyan kalitesinin birleşimiyle kısa sürede büyüyen marka artık Türkiye’de. İtalya’ya her gittiğimde mutlaka uğradığım, anneme hediye almadan geçmediğim ve yaptığım alışverişler için ekstra bir bagaja ihtiyaç duyduğumda koşa koşa yolunu tuttuğum marka artık İstanbul Özdilek Park, Tepe Nautilus’de. Ankara’da ise Anka Mall’de! Geçtiğimiz sezon markanın yüzü olan Penelope Cruz da marka algısını oldukça yükseklere taşımış. Markanın Türkiye tanıtım elçisi olan ve bir de marka için koleksiyon hazırlayan Ceylan Çapa da hem rahat hem şık stili, renkli ve eğlenceli kişiliğini gezgin ruhuyla birleştirip koleksiyona yansıttı.

Dice Kayek

Daha önceki yazılarımı ve kendileriyle yaptığım röportajı okuyanlar bilir: Gerçek bir Dice Kayek hayranıyım! Hem markanın hem de o iki tatlı kadının! Ayşe - Ece Ege… Bizi başarılarıyla gururlandıran bu muhteşem kardeşler yine yaptı yapacağını! Geçtiğimiz hafta Paris Haute Couture İlkbahar / Yaz 2016 Moda Haftası kapsamında bizi gerçek bir peri masalına götürdüler. Müzesi’nde bulunan; moda ve tasarım müzesi ‘Musée des Arts Décoratifs’ de tanıtılan ‘Wowen Tales’ isimli koleksiyon tasarımcıların mottosu olan ‘zamansızlık, yaşsızlık ve kuralsızlık’a gönderme yapıyordu. Sürreal bir rüyanın izlerini gördüğümüz koleksiyonda yine müthiş bir işçilik hakimdi. Ve tek bir farkla bu koleksiyon biraz boyunu aştı! Her zamankinden farklı olarak daha uzun etek ve ceket boyları ve oversized detaylar karşımıza çıkıyordu. Onun dışında kalite, işçilik ve siluetler bu zamana kadarki bütünün yine en temel parçasını yansıtacak tutarlılıktaydı. Moda ve sanatı bu denli dengeli bir potada eritip bize armağan ettikleri için teşekkür ediyoruz!

ChrIstIan DIor

Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan moda olaylarından biriydi o: Christian Dior’un kreatif direktörü olarak büyük başarılara imza atan Raf Simons’ın görevini bırakması çok konuşuldu. Tüm gözler geçtiğimiz hafta gerçekleşen Haute Couture defilesindeydi. Kreatif direktör olmadan markanın genç kadrosuna emanet edilen koleksiyon eleştirmenlerden tam not aldı. Markanın çizgisini başarıyla devam ettiren marka bakalım yeni bir kreatif direktöre ihtiyaç duyacak mı?

Modada Rus Açılımı

Uzun yıllar boyunca Rus kadınların gerçek bir stilleri olmadığını, hep görgüsüzlüğe kaçan abartıyı, gösterişi sevdiklerini düşündük. Ama moda dünyasında öyle bir rus açılımı yaptılar ki, şu an en çok onların stilleri konuşuluyor. Dünyanın stil sahibi bulduğu listenin başlarında yer alan isim Miroslava Duma, bu açılımın en büyük mimarı. Gösterişten uzak, maskülen, deneysel tarzını o küçücük bedeninde öyle güzel yansıttı ki, hepimizin gözü kuzeye çevrildi. Bir diğer gözde isim Rus tasarımcı Ulyana Sergeenko! Masalsı kıyafetleriyle büyüleyen Sergeenko, 2016 Couture koleksiyonuyla ülkesinin tarihinden izleri modern dokunuşlarla revize ediyor ve modada Rus açılımının başarısını bir kez daha kanıtlıyor!