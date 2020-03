ÇİRKİN AYAKKABI YOKTUR

Son dönemin en dikkat çekici trendi ne diye sorsam, şüphesiz büyük ve kaba hatta çirkin diyebileceğimiz ayakkabıları ilk sırada sayabiliriz. Balenciaga’nın oldukça büyük spor ayakkabıları, Crocs’un plastik terlikleri... İlk gördüğümüzde, “Asla giymem” diyoruz belki ama ardından çirkin olduğunu bile bile gözümüz alışmaya başlıyor. Bu noktada sosyal medyanın gücü yadsınamaz. Takip ettiğimiz dergiler, modeller ve it girl’ler, o beğenmediğimiz parçayı adeta hayallerimizin olmazsa olmaz olgusu haline dönüştürüyor.

Ugg botlar, o kaba saba ve tüylü halleriyle hayatımıza gireli oldukça zaman geçti. Bu süreçte ondan nefret edenler ve asla ayağından çıkarmayanlar oldu. Bence hâlâ birçok kadının soğuk günler için kurtarıcısı olarak, gardırobunun bir yerlerinde duruyordur. Tartışmalar devam ededursun, konu bir üst boyuta taşınıyor ve markanın Y/Project’le yaptığı işbirliğiyle Ugg, başka bir boyut kazanıyor. Paris Erkek Moda Haftası’nda karşımıza çıkan dizüstü, katmanlı modelleri Y/Project’in kreatif direktörü Glenn Martens’in elinden üç farklı model olarak çıkıyor ve en kaba halleriyle hayatımıza giriyor. Bakalım alışıp sevecek miyiz?

KIRMIZI HALININ ASİ İSMİ

Katıldığı etkinliklerde kırmızı halıya damga vuran, çılgın kıyafetleriyle ‘Daha fazlasını yapamaz’ dedirten ama her seferinde daha fazlasını yapan bir isim o: Lady Gaga. Siz de eminim onu, birbirinden tuhaf ve dikkat çekici kıyafetleri içerisinde hatırlıyorsunuzdur. Her ne kadar bu aykırı haliyle akıllarımıza kazınsa da, güçlü kadın duruşu da her zaman ön plandadır. İşte yine hem güçlü ve seksi kıyafeti, tavrı, hem de geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim Time’s Up hareketine gönderme yapan, yakasına taktığı beyaz gülle kadın dayanışmasına destek veren Lady Gaga karşımızda...

Her zaman toplumsal meselelere dikkat çekmek için, tam da kendine yakışır yöntemler buluyor. Armani Prive elbisesiyle yansıttığı gösterişli, güçlü ve seksi kadın imajı, yakasındaki beyaz gülle çok daha anlamlı bir hal alıyor.

‘En İyi Kostüm Tasarımı’ kimin?

2018’in Oscar adayları açıklandı. ‘En İyi Kostüm Tasarımı’ ödülü elbette ki en merak ettiğim alanlardan... Bu kapsamda ‘Beauty and The Beast’ ve ‘Darkest Hour’ filmleri Jacqueline Durran’ın kostüm tasarımcılığında listeye girerken, ‘Phantom Thread’, Mark Bridges, Victoria&Abdul ve Consolata Boyle, ‘The Shape of Water’ ise, Luis Sequeira tasarımcılığında listede yer alıyor. 4 Mart’ta gerçekleşecek 90’ıncı Oscar Ödül Töreni için beklemede kalın!

HAFTANIN MODA BELGESELİ

Sandy Chronopoulos’un yönetmenliğinde ortaya çıkan ‘House of Z’, 21 yaşında büyük başarı elde eden tasarımcı Zac Posen’in öyküsünü konu alıyor. Moda dünyasına girmek isteyen ve bir yol haritası arayan gençler için önemli bir kaynak.