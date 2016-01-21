DEFİLE REHBERİ

Geçtiğimiz hafta moda ve tekstil sektörünün gözü, üçüncüsü düzenlenen ‘Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı Fashionist 2016’ kapsamında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen defilelerdeydi. İstanbul’un sektördeki potansiyelini gözler önüne seren ve dünyanın birçok yerinden gelen profesyonelleri ağırlayan bu gibi organizasyonların daha da çok ses getirmesi umuduyla…

Podyumda bir melek

Özel günlerin kurtarıcı markalarından biri olan; düğün, nişan, mezuniyet anılarını anlamlı kılan Sagaza Madrid, 2016 İlkbahar / Yaz koleksiyonuyla yine çok ses getireceğini kanıtladı. ‘Denizin Derinliklerinde’ki eşsiz ve büyüleyici dünyaya gönderme yapan ve oradaki gibi kusursuz, büyüleyici olmayı vadeden bir koleksiyonla ve oradaki gibi kusursuz olan bir isimle karşımızdaydı! Dünyaca ünlü top model, birçok defilede ve reklam filminde karşımıza çıkan bir isim diyeceğim ama Victoria’s Secret kızı desem yeterli olacak. Evet dünyaca ünlü melek Michaela Kocionava bu kez deniz kızı olarak karşımızdaydı.

Bir yaz gecesi rüyası

Organizasyona damga vuran bir diğer isim, muhteşem koleksiyonuyla büyüleyen Tuvana Büyükçınar’dı. Abiyeyi, abartıyı yalın, giyilebilir kılan; öte yandan haute- couture işçiliğiyle kaliteyi ‘abartan’ bir tasarımcı. Romantik dokunuşları koleksiyonlarına taşımayı seviyor ve sonuç her zaman harika oluyor. Işıltılar, parıltılar, püsküller; mücevher gibi parlayan detaylar… Bu eşsiz koleksiyon, hayal dünyasında hissettiren bir atmosfer, koleksiyonla müthiş bir uyum yakalayan saç - makyaj ve başarılı bir styling… Tüm bu detaylarla Tuvana Büyükçınar bizi bir yaz gecesi rüyasına davet ediyordu.







Kutnu kumaşına modern dokunuşlar

İpek ve pamuk ipliği içeren, saten örgüyle dokunan, farklı renkleri içeren ve yöresel kıyafetlerde kullanılan, Gaziantep’e özgü bir kumaş o. Zengin kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan ‘kutnu kumaşı’nın moda sektörüne kazandırılması için Kültür Bakanlığı’nın da desteğiyle çeşitli projeler organize ediliyor. İşte geçtiğimiz hafta bu proje kapsamında, Gaziantep’te bulunan, dünyanın en büyük mozaik müzesi Zeugma Mozaik Müzesi’nde nefes kesici bir organizasyon gerçekleştirildi. Ülkemizde Haute Couture deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Dilek Hanif’in tasarımlarıyla buluşan kutnu kumaşı, Zeugma Müzesi’nin atmosferi ve renkleriyle yakaladığı sonsuz bir uyumla karşımızdaydı. Projenin amacını gerçekleştirmede önemli bir adım olan bu organizasyonların daha nicelerine…







Mercedes Benz Fashion Week Berlin

Defilelerden ve moda şovlarından bahsetmişken moda haftalarına değinmemek olmaz. Siz bu yazıyı okurken ben, moda dünyasının en büyük destekçilerinden biri olan Mercedes Benz sponsorluğunda gerçekleşecek ‘Mercedes Benz Fashion Week Berlin’ kapsamında, Berlin’de birçok farklı defile ve organizasyonu takip ediyor olacağım. Ve bu süreçte gözlemlediğim tüm detaylar bir sonraki yazımda sizlerle olacak… İzleyeceğim defileler arasında başarılı bir Türk tasarımcının defilesi de var! Beklemede kalın!