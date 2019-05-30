İstanbul Moda Akademisi kapsamında verdiğim derslere entegre ettiğim lüks marka ziyaretlerinden daha önce bahsetmiştim. Bu dönemde en sevdiğim markaların başında gelen Prada ile başladık bu lüks marka keşiflerine... Çünkü Prada bir moda markası olmanın çok ötesinde... Bir yaşam stili sunuyor ayrıca. Sanatı, sinemayı, mimariyi ve sosyal mesajları, modayla harmanlıyor. İşte bu yüzden Prada çanta kullanmak bizde sadece bir marka çanta kullanmanın çok ötesinde bir algı oluşturuyor. Gerçekten marka olabilmek ve bugünün dünyasında onu en iyi şekilde devam ettirmek için bu algı son derece önemli. Burada sunulan deneyim çok önemli. Prada birçok farklı konuda, hayatın tam içerisinde deneyimler sunuyor. Hayata dokunan bir marka. Mağaza konsepti dahi bu deneyimin bir parçası.

Deneyim tasarımı

Son dönemde markalaşmanın en önemli detayı olan bu deneyim, ‘deneyim tasarımı’ adı altında inceleniyor ve eğitimlere konu oluyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Moda Akademisi’nde yeni sezon için öğrencilerle bir araya geldiğimiz tanıtım gününde İMA’da da ‘deneyim tasarımı’ eğitimi olduğuna tanık oldum. Marka olma yolunda tasarımdan ve görsellikten çok daha önemli bir detay olarak karşımıza çıkan, kullanıcı deneyimine odaklanan meslekler, bence geleceğin meslekleri olacak. İMA’daki bu eğitimi mutlaka inceleyin. Artık gerçek olan, hayata dokunan, bize değerli deneyimler sunan ve yaşamımızı kolaylaştıran markalar, varlığını sürdürebilir. İşte bu noktaya odaklanın!

Yeni bir çanta: Prada Panier

Prada’ya geri dönersek; deneyime ve her daim kullanışa önem veren, kullanıcının hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen marka, yine tasarım olarak basit fakat öncesinde üst düzey araştırmaya ve uzman işçiliğe sahip bir çantayla karşımızda; Prada Panier. Son derece minimal ile fonksiyonel detayların hakim olduğu, tasarım olarak da renk eşleşmeleri, logo detaylarıyla çok cool ve sofistike olan bu yeni çanta modeli, tasarımcının daha en başta kullanıcı deneyimine odaklandığını gösteriyor.

Kürksüz hava sahasında

Markayla ilgili bir diğer önemli gelişme artık koleksiyonlarında kürk kullanmayacağını duyurması... İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonuyla bu kararını uygulamaya başlayacak olan marka, yaratıcı yönleriyle yeni malzemelere odaklanacaklarını açıkladı. Birçok kuruluştan ve moda dünyasındaki pek çok isimden alkış alan markanın kararı, bence de çok değerli.. Miuccia Prada’nın duyarlı yönünü bir kez daha görmüş oluyoruz. Teşekkürler Miuccia!

Sinema aşkı

Cannes Film Festivali’ni geride bıraktığımız noktada markanın sunacağı bir diğer deneyim de Fondazione Prada’da gerçekleşecek. Markanın yakın ilişkide olduğu Almodovar’ın, festivalde sergilenen son filmi ‘Pain and Glory’, 1 Haziran’da Fondazione Prada’da. Milano’da olanlar bu fırsatı kaçırmasın...