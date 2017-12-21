Duygu Özaslan, makyaj ve güzellik vloggerlığının ülkemizdeki öncülerinden. Açıkçası vlog dünyasına ön yargılıydım başlangıçta... Fakat bu öyle zor bir iş ve var olan yüzlerce isim arasından sıyrılıp başarı elde etmek öyle güç ki; takdir etmek ve alkışlamak kalıyor geriye.

Sosyal medyanın, özellikle de videolar aracılığıyla ulaştığı kitle sınırsız. Bu da çok fazla olumlu olumsuz eleştiriyi, beraberinde getiriyor. Markasını doğru yöneten vlogger arkadaşları takdir ettiğim diğer husus da, ‘haters’ dediğimiz sadece kötü eleştiri yapan kitleyle baş edebilme yetileri.

Celebrity gibi tüm takipçileriyle iletişime geçip, gelişmeleri yönetiyorlar. Son dönemde daha da kabullenilmiş bir durum söz konusu olsa da yıllarca eleştiriye maruz kalıp, usanmadan kanallarını yöneten bu arkadaşları tebrik ediyorum.

İşte Duygu, tüm bu zorlu süreçlerin ardından emek harcanırsa işin nerelere ulaşabildiğini gösterdi bize. Bobbi Brown, Duygu Özaslan’la işbirliğine giderek koleksiyon çıkardı. Aslında koleksiyondakiler, markanın halihazırda bünyesinden bulunan ürünler. Fakat Duygu’nun kendi stiliyle uyguladığı makyajı yansıtmak üzere çeşitli sürprizleri de barındırarak tekrar sunuluyor. Dijital dünyanın önlenemez yükselişi başarılı bir projeyle karşımızda!

Dünyadan ülkemize: Inflow Summits

Influencer; moda, lifestyle, gastronomi, seyahat vb. konularda sahip olduğu görsel zevki, yeteneği sosyal medya hesaplarında paylaşan ve bu yolla başka insanlara ilham veren kişiler için kullanılan bir terim. Influencerlar, onları takip eden insanların etki ve gelişimiyle paylaşımlarını daha profesyonel hale dönüştürmeye ve hatta markalarla işbirlikleri yaparak bu yolla kazanım elde etmeye başladığından beri, rekabet oldukça arttı. Sınırları ortadan kaldıran, uzakları yakın kılan bu güçlü dijital ağın ulaştığı nokta, artık yadsınamaz boyutta. İşte tam da bu farkındalıkla ortaya çıkan ve dünyaca ünlü influencerlarla markaları bir araya getirmeyi amaçlayan Inflow Global Summits, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da dünyaca ünlü 200 influencerın katıldığı bir etkinlik düzenledi.

Bu organizasyonun İstanbul’da yapılması, şehri keşfedip tarihi lokasyonlarda çekimler yapmaları, dünya standartlarında zincir otellerimizde konaklayıp, ülkemizin hizmet kalitesine tanık olmaları gerçekten çok önemli.

İstanbul’da başlayan bu serüven Kapadokya’yla devam edecek.

Hafta sonunu Kapadokya’da geçirecek olan bu milyon takipçili isimlerden gelecek fotoğrafları, heyecanla bekliyorum. Kapadokya’yı çok beğeneceklerine emin olduğumdan şimdiden gurur sardı içimi. Bu aslında ülkemiz için çok faydalı bir reklam projesi. Sadece birkaç marka sponsorluğuyla yapılan bu etkinliklerin ilerleyen süreçlerde, büyük destekler alacağından ve çok farklı platformlara taşınacağından eminim.

Haftanın sosyal sorumluluk projesi:

2005 yılında Denizli’de kurulan ve yüzde 100 Türk markası olan Chakra, yeni sezona yepyeni bir konsept ve daha geniş bir ürün skalasıyla girerken, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını da ihmal etmiyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, yeni sezonda seçili ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmı TOG’a bağışlanıyor.