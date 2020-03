İlhamını danstan, dansçıların özgür ruhlarından, güçlü ve zarif silüetlerinden, ismini ise balenin temel başlangıç pozisyonlarının sonuncusundan alan ve hayatımıza girdiği günden beri hem çizgisi hem de ürün kalitesiyle büyük beğeni toplayan mayo markası 5thPosition, bu sezon çok daha büyük beğeni toplayacak bir adım attı. Marka, doğa dostu bir koleksiyon ortaya çıkardı. Bu sezon tüm ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan yüksek kaliteli kumaş kullanıyor ve çok anlamlı bir motto benimsiyor: “Bu yaz, doğada bırakacağınız tek iz, kumsaldaki ayak izleriniz olacak!” Markanın bu sezon hayatımıza soktuğu doğa dostu kumaş, kusursuz bir silüete kavuşmanız için de iş başında...

Gezegeni koruyalım!

Son dönemde ‘girişim’ birçok farklı alanda hayatımızın her noktasında karşımıza çıkan bir dinamik... Yepyeni fikirlerle her konuda, her sektörde köklü değişimler yaratmak mümkün. İşte Global Change Award, hem gezegenin hem de yaşam koşullarımızın iyileştirilmesini hedefleyen ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak isteyen girişimleri desteklemek üzere kuruldu. Doğa dostu, sıra dışı fikirleri harekete geçirerek gezegeni korumak ve modada döngüyü tamamlamak amacıyla oluşturulan Global Change Award, kâr amacı gütmeyen H&M Vakfı tarafından hayata geçirildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleşen inovasyon gününde, Türk girişimcilere de katılım çağrısı yapıldı. Bu sene dördüncüsü gerçekleşecek ve her yıl beş yenilikçi buluşu paylaşmaları üzere 1 milyon euro tutarında ödül sunan yarışma, başvuruları ağustos sonunda alacak.

Modanın en yavaş hali

modakariyeri.com aracılığıyla keşfettiğim bir marka One Square Meter... Reklamcılık sektöründe geçen yılların ardından yavaşlamaya karar veren kurucular Zeynep ve Çağrı hikayesi olan tasarımlar yapmaya ve onları en kıymetli şekilde üretmeyi hedefleyerek yola çıkıyor. Doğal ipliklerle üretilmiş kumaşlar, Orta Anadolu firmasının denimleri ve Denizli Buldan’da dokunan ketenle çalışan; doğa dostu boyalarla desenler yaratan, zamansız, işlevsel, ihtiyaca yönelik tasarımlar ortaya koyan marka, henüz üçüncü yılına giriyor. Markanın önem verdiği bir diğer konu adil ticaret... Stoklu değil, sipariş üzerine çalışan, bu anlamda seri üretimin maliyetini de müşteriye yansıtmamayı gözeten gerçek anlamda duruşu olan bir marka... Üstelik tüm bunları gerçekten yaşadıkları bir yerden, Ayvalık yakınlarında bir kasabadan, zeytinliklerin içinden bizlere ulaştırıyorlar. Odaklandıkları nokta gerçek anlamda kullanışlı, doğa dostu tasarımlar yaratmak... Onesquaremeter.co, Slow Public, Souq Dükkan ve hipicon.com’da satılan marka, İngiltere’de de bir Türk girişimciye ait olan hippist.co.uk’de satılıyor ve yakın zamanda Amsterdam’da yeni bir satış kanalına girmeye hazırlanıyor. Farklı bir yol izleyerek de; doğaya, insana dost olarak da başarılı olunabileceğini bize gösteren bu iki değerli tasarımcının adını, daha çok duyacağımızı düşünüyorum.