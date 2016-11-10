DOĞRU ‘iMZAYI’ SEÇiN

Geçtiğimiz günlerde en yakın arkadaşım evlendi. Düğün gününü belirledikleri andan itibaren gelinin en yakın arkadaşı olarak “Ben ne giyeceğim?” sorusu gündemime oturdu. Fakat hemen öncesinde yurt dışında olduğum için detaylı bir arayışa giremedim. Düğünden iki gün önce şehre döndüm.

Aslında bu hazırlanmam için yetersiz bir süre. Çünkü konu böylesine özel bir günse ve gece elbisesi giymek gerekiyorsa hep zorlanmışımdır. Açıkçası ‘abiye’ diye adlandırdığımız bu elbiselere yakınlık hissetmiyorum. Sınırı kaçan gösterişten hoşlanmıyorum. O özel gecede hem iyi görünüp, hem gecenin ağırlığına uyup hem de rahat hissetmek her zaman kolay olmuyor.

Bir süre bu endişeleri yaşadım, sonra gideceğim adrese karar verdim. Hayalimdeki gibi bir elbise bulacağımdan o kadar emindim ki, düğünden iki gün önce dönmüş olmayı hiç sorun etmedim. Zira bir gün önce her şey çözüldü. Gülçin Çengel sayesinde!

Her zaman çizgisini çok beğendiğim, en zarif elbiseyi dahi asi kılan dokunuşlarına bayıldığım bir tasarımcı. Kumaş kalitesi ve işçilikten bahsetmiyorum bile! Sonbahar/Yaz 2016 Couture Koleksiyonu’ndan özel bir parça seçtiğim tasarımcının atölyesinde kişiye özel şaheserler de ortaya çıkıyor. Eğer özel bir davetiniz varsa kapısını mutlaka çalmanız gereken, ülkemizin en başarılı tasarımcılarından biri o.

Ayrıca tekstil ve moda endüstrisinin en önemli etkinliklerinden Premiere Vision’ın da yeni marka elçisi. Mart 2017 fuarında marka elçisi olarak yer alacak olan Çengel’e, bu görevi Ekim 2016 fuarında yapan Zeynep Tosun devretti.

HER DAİM GURURUMUZ: ZEYNEP TOSUN

Defileleri, eşsiz koleksiyonları, projeleri ve videolarıyla bir diğer hayran olduğum tasarımcı Zeynep Tosun. Hazır giyim ve couture koleksiyonları dışında, kişiye özel tasarımlarıyla da gönülleri fethediyor her seferinde. Zira gelinlikleri ve gece elbiseleri adeta büyülüyor.

Başarılı tasarımcı geçtiğimiz günlerde yine yüzümüzü güldürecek bir gelişmeyle karşımızdaydı. Yüksek moda markalarını bünyesinde barındıran, podyumla eş zamanlı alışveriş imkanı sağlayan Moda Operandi sitesine (modaoperandi.com) 2017 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla giriş yaptı!

Kendisini tebrik ediyor ve daha nice global başarılara diyorum!

EN STİL SAHİBİ YÖNETMEN: TOM FORD

Tasarımcılığıyla olduğu kadar yönetmenliğiyle de adından söz ettiren ve bu alanda da başarılı bir duruş sergileyen Tom Ford,

‘A Single Man’den sonra yepyeni bir sinema filmiyle karşımızda: ‘Nocturnal Animals’

(Gece Hayvanları.) Amy Adams ve Jake Gyllenhaal’ın başrollerinde yer aldıkları film, Austin Wright’ın ‘Tony ve Susan’ romanından ilhamla yola çıkıyor ve 2016 Venedik Film Festivali Gümüş Aslan Jüri Büyük Ödülünü kazanıyor. Bu moda dehasının elinden çıkan ve görsel zevkimizi fazlasıyla doyuracağından emin olduğum filmi izlemek için sabırsızlanıyorum! “Ben de!” diyorsanız 9 Aralık’ı ajandanıza not edin!

Haftanın Arşivlik Moda Kitabı: Versace, Rizzoli, 2016.