DÖRT DUVAR KOLEKSİYON

Geçen hafta yılbaşı hediyesi olarak tavsiye ettiğim markalara olan ilginizden sonra sizlerle yeni bir tasarımcı ve marka daha paylaşmak istiyorum. En çok kullandığımız ve ilgimizi çeken aksesuarlar, bijuteri olmayan fakat ulaşılabilir olanlar… Uzun süre kullanabildiğimiz, herhangi bir fiziksel zarara uğramayan ve bir stili olan aksesuarlar tabi ki her zaman radarımızda…

İşte benim radarıma takılan yeni bir marka: House of Div. Aksesuarlar, çantalar, mücevherler… Tüm ürünler minimal ve yalın detaylarla hayat buluyor. Markanın ana koleksiyonu, tarihte ev olarak bilinen; hâlâ en temel ihtiyaç olan dört duvar anlamındaki Megaron. Çıkış noktası olan bu detay markanın diğer tüm koleksiyonlarında da kendini gösteriyor. Mimari detaylar, minimal ve modern dokunuşlarla hayat buluyor. Başrolde yer alan bu mimari detayların sebebi, markanın tasarımcısı!

Gülşah Sürel Erdem bir yüksek mimar. 20 yıllık mimarlık hayatının ardından tasarımcı olarak House of Div’i yaratıyor. Çok da iyi yapıyor… Henüz tanışmadıysanız acele edin! Sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiği projeler, sevdiklerinize hediye alırken sunduğu özel hizmetler ve harika tasarımlar. Daha ne olsun?

Sıcacık ayaklar

Kış, sonunda yüzünü göstermeye başladı. Kar yağışlı günler kapıda... Şehir hayatını zorlaştırmaması koşuluyla, yeni yıla beyaz bir örtüyle girmeyi hangimiz istemeyiz ki? Konu soğuk hava ve kar yağışı olunca biz kadınların gündemine ilk sıradan oturur kar botları! Uzunu, kısası, tüylüsü, renklisi, simlisi...

Birçok farklı modelle ayaklarımızı ısıtmak için hazır olsalar da, şehir hayatında, hele de ekstra bir kar yağışı yoksa tercih edilmemeliler diye düşünüyorum. Zira güneşli havalarda, kocaman tüylü kar botlarının giyilmesi ne amaca ne göze hitap ediyor!!!

Kış tatilini seven ve kayak yapan; şömine başı keyfinden vazgeçemeyenlerdenseniz kar botlarınızı bu alanlarda değerlendirin derim. Kuru soğuklarda vazgeçilmez olan botlar en şık dağ otelinde sıcak şarabınızı içerken ya da kayak öncesi karlara izinizi bırakmak için bütün haşmetleriyle ayaklarınızı ele geçiriyor.



Stil savaşları

Diziler ve sinema filmleri tüm dünyada birçok trendi belirleyen, modayı etkileyen dinamikler arasında. Oyunculuların, yönetmenin, prodüksiyonun başarısı kadar; yansıtılan stiller de bir o kadar önemli. Hatta tüm bu bütünü tamamlayan son tuğla da diyebiliriz. Duruşu, tavrı, saçı, makyajı, giydikleri oyuncunun gerçekliğini, inandırıcılığını bütünleyen temel unsurlardan. Dünyada sanatçı olarak değerlendirilen ‘stylistler’in değeri Türkiye’de de anlaşılmaya başlıyor. ( Diye umuyorum .)

Ülkemizde birçok dizi ve filmde konusunda uzman danışmanlar ve stylistler tarafından giydirilen oyuncuların hem rollerindeki başarılarının hem de popüleritelerinin katlandığına hepimiz tanık olduk. Dünyada da örnekleri çok. Son dönemde bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine keşfettiğim kara mizah dizisi ‘ScreamQueen’, Chanel isimli karakterleri, stilleri ve giydikleriyle tüm moda dergilerinin, web sitelerinin gündeminde. Projenin başarısı ve reklamı için kostümler, kıyafetler de göz ardı edilemeyecek kadar önemli… Yapımcılara duyurulur!



