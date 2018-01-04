İSTANBUL’74, Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli tarafından 2009 yılında kurulan, İstanbul’un uluslararası kültür-sanat arenasıyla olan bağını üst düzeyde tutma amacı güden bir platform. Bu anlamda gerçekleştirdiği festival, sanat, sinema, moda, edebiyat, müzik, mimari ve sinema etkinliklerini herkesin katılımına açık, ücretsiz etkinlikler olarak hayata geçiren ve bu yolla kültürel alışverişin sınırlarını kaldırmayı amaçlayan bir duruş sergiliyor.

Şimdiye kadar aralarında Tracey Emin, Sandro Kopp, Angel Otero, Nicolas Pol, Robin Rhode, Waris Ahluwalia, Jonah Freeman&Justin Lowe, Inez&Vinoodh ve daha birçok dünyaca ünlü sanatçının sergilerini düzenleyen İstanbul’74, şimdi de ‘74 Postcards’ projesiyle karşımızda. Bu, dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserlerini sınırlı sayıda basılmış kartpostallara dönüştüren ve sanatın iyileştirici gücünü destekleyen bir proje. Her bir kartpostal, 74Postcards projesine gönüllü katılan sanatçıların eserlerinden birini ya da projeye özel bir mesajı üzerinde taşıyor. Kartpostalların satışından elde edilen gelirin tamamı, Maya Vakfı’nın travmatik olaylara maruz kalmış çocuklara yaratıcı sanat terapisi yoluyla psikolojik destek sağlanmasını amaçlayan Project Lift adlı sivil toplum projesine bağışlanıyor. 13 Ocak’a kadar istediğiniz kartı seçip hem sevdiklerinize kartpostal gönderebilir, hem de çocukların geleceğine dokunabilirsiniz!

‘Moda Kariyeri’nin enleri belirlendi

Daha önce çalışmalarına birçok kez yer verdiğim ‘Moda Kariyeri’ platformu, oluşturduğu içeriklerle yakından takip ettiğim bir yer. Moda sektörüyle ilgili, hem ülkemizdeki hem global ölçekteki tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz, moda kariyeriyle ilgili tüm gelişme, fırsat ve önerileri bulabileceğiniz gerçekten ‘dolu’ bir oluşum.

Yine oldukça ilgi çekici bir içerikle karşımızda. ‘2017’nin Moda Enleri’ başlıklı bir anket hazırlayan Moda Kariyeri, geride bıraktığımız yılın öne çıkan detaylarına eğlenceli bir şekilde ayna tutuyor. Birçok farklı başlıkta sonuçların yüzdeleriyle yer aldığı ‘enler listesi’nde benim ilgimi çeken ilk üç başlık ve

sonuçları:

Yılın markası

Vetements, Gucci ve Balenciaga’nın yarıştığı kategorinin lideri Gucci. Geçtiğimiz hafta Alessandro Michele’in markaya kattığı değere ve sanatsal dokunuşa yer vermiştim. Bu dokunuşun etkisi markayı zirveye taşıyor. İkinci sırada Vetements, üçüncü sırada ise Balenciaga yer alıyor ve buna Demna Gvasalia etkisi diyoruz! Dördüncü sırada son dönemdeki H&M işbirliğiyle çok konuşulan Erdem yer alırken, beşinci sıra ise Jacquemus’un oluyor.

Yılın yabancı influencerı

İlişkisi, aldığı evlenme teklifi, hamileliği, mağaza zinciri, şirketinin CEO’su olarak tüm sorumluluğu üstlenişi... 2017’de tüm bu haberlerle adını çok duyduk Chiara Ferragni’nin. Bu elbette ki listeye yansıyor ve onu zirveye taşıyor. Giovanna Battaglia, Song of Style, Pernille Teisbaek ve Meghan Ellaby sırasıyla Ferragni’yi takip eden isimlerden.

Yılın yerli influencerı

Bu kategoride cevaplar birbirine çok yakın değerlere sahip. İlk üçte canım arkadaşlarım Rachel Araz, Maritsa ve Rüya Büyüktetik var. Diğer kategoride yazılan adaylar arasında ise Duygu Özaslan ve ‘ben’ yer alıyormuşuz! Teşekkürler.