Sosyal medyanın, markaların reklam stratejilerinin belirleyicisi olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Artık tanıtım bütçelerinin neredeyse tamamı dijital dünyaya harcanıyor. Elbette bu, başka sorunları da beraberinde getirip, içi boşalan hesaplar, projeler ortaya koyabiliyor. Fakat doğru isimlerle doğru projeler yapıldığında sonuç elbette çok başarılı oluyor. Sadece sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlardan ziyade, markayla bir etkinlik kapsamında bir araya gelmek, hikayesine tanık olmak, gerçek bir bağ yaratmak, benim en önem verdiğim kısım... Her zaman böyle etkinlikler yapmıyorum ama gerçekten inandığım markalarla kesinlikle bağ kurması gerektiğini düşündüğüm arkadaşlarımı bir araya getirdiğim organizasyonlar düzenlemekten keyif alıyorum.

Geçtiğimiz hafta sonu bunlardan biri daha gerçekleşti. Türkiye’de distribütörlüğünü D Saat’in yürüttüğü Tag Heuer markasıyla Kapadokya’da çok sevdiğim arkadaşlarım ve ben bir araya geldik. Markayla özel bir bağım da var. Yıllar önce markanın İsviçre’de yer alan fabrikasını ziyaret edip, saatlerin yaratılma süreçlerine tanık olmuştum. Köklü tarihinin detaylıca sergilendiği müzelerini gezme şansı yakalamıştım. Yıllar sonra yollarımız tekrar kesişti ve çok keyifli bir birliktelik ortaya çıktı. Etkinlikte temel konu, markanın dünyasına en gerçek şekilde konuk olmaktı. İşte bu gerçeklik bugünün dünyasında aranan en önemli şey! Zira fazlasıyla yapay içeriklerden hepimiz çok sıkıldık.

Doğru isimler

Sosyal medyanın en başarılı isimlerinden Simay Yılmaz, Zeynep Soylu, Koray Caner Öztürk, İstanbul Moda Filmleri Festivali Kurucusu Tuna Yılmaz, başarılı modelimiz Öykü Baştaş ve kreatif direktör Furkan Temir, son projesiyle Cannes Film Festivali’nden ödül alan Serra Duran ile Markus markasının ve farklı konseptteki mekanlarının kurucusu Emirhan Paralı, bu keyifli etkinliğin başrolünde yer alan isimlerdi... Her biri halihazırda meslekleri, uzmanlık alanları olan ve ayrıca sosyal medyayı çok doğru kullanan isimler. Yani gerçek Influencer’lar. Takipçi sayısındansa kaliteye, hitap ettiği kitleye odaklanan markalar iyi ki var. Ancak bu bakış açısıyla kaliteli içerikler ortaya çıkacak!

En renkli proje

Sosyal medyada büyük ses getiren bir diğer başarılı proje ise Benetton’un son projesi... Değinmeden olmaz! Tek bir isimdense her zaman çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkaran kolektif projelere en iyi örnek Benetton’un projesi... Son kampanyasında sosyal medyanın en başarılı isimlerine yer veren, harika bir çekimle ve ardından çok keyifli bir etkinlikle projeyi duyurdu. Tüm süreci Studio 11’in yönettiği bu projenin tüm kahramanlarını tebrik ediyorum. Ayrıca hepimizin çocukluğunun markası olan, renkleriyle ve desenleriyle akıllarımızda hatırı sayılır bir yer edinmiş Benetton’un aynı enerjiyle geri dönüşünü de kutluyorum. Gerçekten çok güçlü bir koleksiyonla karşımızda!