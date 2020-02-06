Kopenhag, son dönemde sokak stiliyle ve çıkardığı markalarla herkes gibi benim de çekim alanımdaydı. Sosyal medya aracılığıyla takip ettiğimiz it girller, moda ve dekorasyon markaları aracılığıyla İskandinav stili hepimizin ilham aldığı bir pozisyona ulaştı. Rahatlık, doğallık, çabasız cool bir duruş, yalın ama her daim farklı ve renkli bir dünya, bu stilin kodlarını oluşturuyor. İşte ben de, geçtiğimiz hafta Kopenhag Moda Haftası’nın yolunu tuttum.

Notlar...

Stand Studio’nun leopar desenli parçalarını, dama desenli paltolarını; Mykee Hofman’ın lila ve turuncu tonlarındaki renk paletini; Gestuz’un oversize ceket ve pantolonlarını, tarçın tonlarındaki parçalarını; Holzweiler’ın şapkalarını, maskulen botlarını; Munthe’nin kemerlerini ve renkli dünyasını; By Malene Birger’in paltolarını; Baum’un bej tonlarındaki parçalarını, puffer montlarını ve şapkalarını çok sevdim.

Sokak stili

Kopenhag Moda Haftası, sokak stili açısından da çok önemli bir noktada. Buradan çıkan stiller, sezon boyu birçok noktada ilham veriyor; dergilere ve mecralara... Benim de birçok farklı mecraya yansıdığım sokak stili, moda haftasının aslında yükselişinin başlıca sebebi... Öyle renkli ve cool bir rüzgar yarattı ki, bu vesileyle tüm gözleri üzerine çekti. Yine tüm gözler Kopenhag’ın sokaklarındaydı... Eğer siz de farklı stiller görerek, ilham almak isterseniz, Instagram üzerinden @stylesightworlwide hesabını takip edin. Buradan en iyi seçkileri size sunuyor.

‘STİLİMİN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN’

Levis, benim için hem bugüne ayak uyduran hem de geçmişi hatırlatan duruşuyla, çok özel bir yerdedir hep. Stilimin en önemli parçalarından olan yüksek bel jean’lerin vazgeçilmez markası. Moda haftalarında yıllardır oluşturduğum stillerin, dergilere yansıyan görünümlerin de temelinde yer aldı jean’lerim. İşte bu kez yeni bir moda haftasını keşfederken, Levis global ekibiyle de tanışma fırsatı yakaladım.

Markanın özel tasarımlarını barındıran Made&Crafted koleksiyonunu, showroom’larında keşfetme şansı yakaladım. Bu koleksiyon ilkbahar/yaz 2020 sezonunda Kaliforniya ve Fas’ı buluşturuyor. Fas’ın çöllerinin, güneşinin rengi bir Kaliforniya rüyasıyla buluşuyor. Ayrıca bu koleksiyon sürdürülebilirlik açısından da çok önemli. Tencel X Refibra kumaşın kullanımı, bu koleksiyonda artırılıyor. Organik olarak yetiştirilen pamuk da, denim parçalara entegre ediliyor ve yüksek kalite, rakipsiz stili çevresel sorumlulukla harmanlayan bir koleksiyon ortaya çıkıyor. Her birimizin koleksiyondan farklı parçalar giyerek katıldığımız yemek de hem canlı canlı tasarımları keşfetme fırsatı sundu hem de müthiş ekiple ve halihazırda takip ettiğim influencer’larla tanışma şansı yakaladım. Teşekkürler Levis Türkiye...