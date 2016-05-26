Geçtiğimiz hafta Cannes Film Festivali’nde, hamileliği sebebiyle aldığı kilolara rağmen kırmızı halıya damga vuran ve o ana kadar açık ara önde olan Blake Lively’den bahsetmiştim. Sonrasında da devam eden etkinliğin kırmızı halısı yine çok beğendiğim isimlere sahne oldu. Bir smokin takımı her zaman dekolteli elbiseden daha seksi bulmuşumdur. Gerçekten kadını çok güçlü ve çekici kılan smokin takımlar, elbiseler dolabımızın olmazsa olmazları arasında yer almalı. Dior’un klasikleşmiş modelleri her zaman favorim! Ve işte bir Dior klasiği, harika bir bedende yeniden hayat buluyor. Çok sade bir saç - makyaj, çok zarif aksesuarlar… Charlize Theron bu haliyle gerçekten ceket ilikletecek bir şıklık sergiliyor.

Benim de ilk fırsatta, özel bir davette smokin giyme isteğim bu sayede katlanarak artıyor ve aklıma tabii ki önce Dice Kayek’in couture dokunuşlarıyla hayatımıza soktuğu birbirinden güzel smokin takımlar geliyor.

Eğer sizin de katılmanız gereken özel bir gece, bir davet varsa taşlı tuşlu elbiseler yerine bir smokin takım giymeyi deneyin derim!

Az çoktur...

Cannes kırmızı halısı deyince bahsetmeden geçemeyeceğim bir diğer isim, Vanessa Paradis. Her zaman çabasız şıklığı ve cool duruşuyla dikkat çeken, özensizliği çok iyi taşıyan tam bir Fransız o! Kalıplara uymayan, estetikten uzak güzelliği; atletik vücuduyla kendine has stilini çok iyi taşıyor. Ve elbise tercihleriyle Cannes’da yine kendine hayran bırakıyor. Tabii ki hayranlığımızın bir sebebi de Chanel! Festival boyunca birbirinden güzel elbiseler içinde gördüğümüz Paradis’le Chanel iş birliğini çok başarılı buldum. Hele ki o dümdüz, sade, nude elbise yok mu! Paradis’in ikinci derisiymişçesine süzülüyor.

Kendin ol!

Festivalde tarzıyla dikkat çeken bir diğer isim de Kristen Stewart’tı. Her zaman asi ve maskulen tarzıyla dikkat çeken, Karl’ın son dönemdeki ilham kaynaklarından Stewart, Cannes Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleşen ‘Personal Shopper’ filmi için boy gösterdi. Filmin adını duyunca beklenti iki katına çıkıyor! Peki sonuç ne oluyor?

Bence başarılı. Çünkü stilinden ödün vermiyor. Kırmızı halıda başarılı bulduğumuz tüm isimlerde durum aynı! Duruşları, yaşları, tarzları ve giydikleri kıyafetler bir uyum içinde. Stewart’ın da festival süresince giydiği son derece salaş, kısa tişörtleri, kırmızı halıda ise tercih ettiği dramatik makyajı ve mini elbisesi bu uyumu doğrular nitelikteydi. Stilinizin kodlarını belirleyip her ortama göre onu yorumlamak işte bu yüzden önemli.

Bal kabağına dönüşmeden sindirella olun

Uzun, uçuş uçuş elbiselerle süzüleceğiniz mezuniyet ve düğün sezonunun açıldığı bugünlerde, dikkat edilmesi gereken başlıca konu ayakkabı seçimi. Seçtiğiniz ayakkabıyla elbisenizin boy uyumunu yakalamak çok önemli!



Elbisenin boyu, ayakkabınızı tamamen kapatıyor olmalı! Ayrıca uzun elbiseyle sivri burun stiletto veya platformlu ayakkabı tercih edilmemeli. Stiletto, mini, midi boy elbiselerle veya vücudu sıkıca saran uzun elbiselere daha uyumludur. Platformlu ayakkabılar ise ayaklarınızın hiç görünmediği çok uzun elbiselerin altına giymek üzere tercih edilebilir.



Bana göre uzun bir gece elbisesine en yakışan ayakkabı, elbiseyle aynı renk tercih edilen ince bant detaylı açık topuklu ayakkabılar... Yerlere kadar uzanan, hafif yırtmaçlı bir elbiseyle kombinleyeceğiniz bu tip zarif bir ayakkabıyla, gecenin yıldızı olmanız kaçınılmaz.