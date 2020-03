EN GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Elie Saab deyince, hepimizin aklına şüphesiz o görkemli düğünlerin gerçek bir prensese dönüşen gelinleri geliyor... Her daim yalın, zarif ve gösterişli olan tasarımlara geçtiğimiz günlerde öyle biri eklendi ki, bu zamana kadarki en şanslı Saab geliniydi diyebiliriz. Zira, markanın kendi adını taşıyan büyük oğlu Elie Saab Jr., Christina Mourad ile üç gün üç gece süren bir düğünle evlendi. Elbette tüm gözler gelinin giyeceği tasarımlardaydı. Düğünün farklı anlarında tercih edilen tasarımlarla, Lübnan düğünlerinin gösterişli gelenekleri yansıtılmaya çalışılmıştı. İşlemeler, detaylar ve ışıltılar, tüm ihtişamıyla her detayda yer alıyordu. Benim favorim üçüncü gün gerçekleşen havuz başı partisinde, gelinin giydiği mavi renkte, çok daha modern ve genç bir kesimdeki elbise oldu.







YAZ KOKAN İŞ BİRLİĞİ

Begüm Yalçın’ı, Charms Company markasının kurucusu ve tasarımcısı olarak tanıyoruz. Marka bünyesinde Begüm, sahip olduğu çevreyi de doğru kullanarak, sosyal medyada çok önemli bir algı yarattı. Daha önce de sizlerle Begüm’ün bu anlamda edindiği dijital başarıdan bahsetmiştim. Global Influencerlar ile devam eden bu dijital sürecin yanında yepyeni bir iş birliğiyle karşımıza çıkıyor... Altınbaş markası için de bir koleksiyon hazırlayan Yalçın, markaya kendi genç ve stil sahibi ruhunu katıyor, sonuç harika oluyor. ‘Altınbaş Marin’ koleksiyonuyla yaz ruhunu her detayda yansıtan tasarımcının kendi koleksiyonunda yine inciler başrolde ve onlara renkli boncuklu kolyeler eşlik ediyor.







RADİKAL ADIM

Her daim en çok sevdiğim ve başarılarıyla gurur duyduğum Türk markalarından biri olan Mehry Mu, global anlamda çok başarılı bir yolda ilerliyor. Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürüyen marka, yakın zamanda en prestijli online satış platformu Net-A-Porter’e girdi. Artık tüm dünyada markanın bir kitlesi var. Satış politikası olarak mağazalaşmayı tercih etmeden, perakendeciliğe girmeden bu kadar zaman ilerleyen marka, ilk günden bu yana dünyada en önemli satış platformlarına girmeyi başardı. Net-A-Porter ile de bu başarıyı bir kez daha pekiştirdi. Fakat şimdi tam da marka algısının en önemli olduğu süreçte perakendeciliğe girerek, İstanbul Havalimanı’nda bir mağaza açtı. Mağazalaşma noktasında yine daha global bir platformu tercih eden markaya bu adımın yine çok olumlu dönüşler getireceğine eminim!







DİET PRADA’NIN GÜCÜ

Diet Prada, moda sektörünün kirli yüzünü ortaya koymak konusunda ilk günden bu yana çok iddialı bir oluşum. Milyonlarca takipçiye sahip oldukları Instagram hesaplarından tüm bu detayları kanıtlarıyla paylaşıyorlar. Gerçekleri en çarpıcı şekilde ifşa ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde paylaştıkları haber, aslında çok sık karşılaştığımız ama normalleşmiş, normalleştirilmiş bir haber. Moda sektöründe ilerlemek isteyen, heyecan duyan genç kızların, kadınların bu isteklerini kendi gücü doğrultusunda kullanan fotoğrafçılar ve görsel dünyanın fırsatlarını kullanan yönetmenler, hepimizin çok kez tanık olduğu senaryolardan... İşte Diet Prada, tek bir kişi özelinde bu tavrı sergileyen herkese gönderme yapıyor. Bu hareket birçok açıdan çok önemli ve her şeyin çok daha şeffaf olması açısından umut vaad ediyor. İyi ki varsın Diet Prada!