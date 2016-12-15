En Kaliteli ‘Tik Tak’

İtalya deyince akla ilk gelen markalardan biri şüphesiz Versace. Sadece bir marka değil, moda tarihine damga vurmuş bir modaevi. 1978 yılında Milano’da Gianni Versace tarafından kurulan ve ardından Donatella Versace’nin yönetiminde varlığını sürdüren, şirket ismi ile Gianni Versace S.P.A. Her geçen gün yaptığı projeler, ortaya çıkardığı koleksiyonlarla moda ve lüks dünyasının ikonik markaları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Giyim, güzellik bir yana markanın iddialı olduğu bir alan da saat. İlk saat üretimi 1994 yılında Gianni Versace ve Frank Muller iş birliğiyle İsviçre’de gerçekleştiriliyor. O günden bu yana çok iddialı tasarımlarla dakikaları sayıyor marka. Ben de bu zamana, ana merkezi çıkış noktası Milano’da, Türkiye distribütörü Saat&Saat aracılığıyla tanık olma şansı yakaladım. Milano’daki en keyifli dakikalarıma eşlik eden bu eşsiz saatler gerçekten kadın için en özel aksesuarlardan biri olduğunu bir kez daha ispat etti. Yeni yılda kendinize bir hediye almak ve her geçen saniyeyi daha anlamlı kılmak istiyorsanız mutlaka inceleyin. Madonna’nın reklam yüzü olduğu ikonikmodel favoriler arasında.

1994 yılından bu yana dünya markası saatlerin Türkiye’deki tek yetkilisi olan Saat&Saat, temsilciliğini kusursuz şekilde gerçekleştiriyor ve her geçen gün nice başarılı projeyle dakikalarımıza ortak olmaya devam ediyor. Çok yakında yine bir sürprizle karşımızda olacak. İpucu mu? “Çizme”. Yani evet, İtalya!

En stil sahibi kahve molası

Dünyaca ünlü moda markalarının merkezi Milano’da sevdiğim bir detay da, bu markalara ait olan kafe-restoranlar. Markaya ait olan mağazadan alışveriş yapsanız da yapmasanız da bu mekanlarda oturup yemek yiyebilir, kahvenizi içebilirsiniz. Ve aslında bu imkan, birçok insanın yüksek fiyatlarından ötürü kapısından girmeye cesaret edemediği markaya daha yakın hissetmeyi sağlıyor.

Güler yüzlü ekipleri ve ulaşılabilir sunumlarıyla bu konuda ilk sırayı D&G’nın Martini Bar’ı alıyor. Benim bir diğer favorim Prada gruba ait olan Marchesi pastaneleri. Bizde de Beymen gruba ait olan Beymen Brasserie örneğinin diğer markalar tarafından da benimsenmesi sizce de keyifli olmaz mı?

Milano’dan kısa kısa:

Nisan ayında Milano’da mağaza açan, şehrin her yerinde billboardları yer alan Paşabahçe’nin eventine katıldım. Marka, İtalya pazarında emin adımlarla ilerliyor.

Yeni yıl öncesi tüm sokaklar, vitrinler ışıl ışıl. Ama Jimmy Choo’nunki bir başka! Swarovski ile iş birliği kapsamında ortaya çıkan ışıltılı Christmas sofralarını hatırlatan vitrin adeta iştah açıyor.

Yılın rengi: Pantone Renk Enstitüsü’ne göre 2017’nin rengi yeşil.

