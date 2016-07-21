Moda sektöründe yer almak, bir kariyer planlamak, sürekli bir araştırma ve eğitim gerektirir. Eğer siz de üniversite öncesi ne yapmak istediğinizi analiz etmek veya sektör değiştirmek için yaz tatilinizi değerlendirmek isterseniz, sektörümüz için en kıymetli okullardan İstanbul Moda Akademisi’nin kurslarına mutlaka göz atın. Zira tam da bu tarihlerde hem keyifli bir yaz geçirmenize vesile olacak, hem de size yeni bir ufuk açacak birçok farklı workshop başlıyor.

14 - 17 ve 18 - 25 arası yaş grupları için gerçekten yol haritası olacak ölçüde faydalı kurslar mevcut. Ayakkabı tasarımcılığına giriş, sandalet tasarımı bunlardan sadece birkaçı. Tatilin geri kalanında plajda giyeceğiniz parçaları kendiniz tasarlamak istiyorsanız, bir de beachwear tasarım atölyesi kapıda. Moda tasarımı alanında lisans eğitimine devam etmek isteyenler içinse ilk başvuru tarihi 26 Temmuz. Portolyonuzu kapıp gidin!

Moda sektörüne girmek ve o alanda başarılara erişmek için zamanı değerlendirmek çok önemli. Çünkü aslında modayı anlamak, tarihi, sanatı, sinemayı ve tüm global gelişmeleri anlamayı gerektiriyor.

Hep okuyun, araştırın, izleyin, inceleyin ve de her fırsatı değerlendirin. Hedefi yurt dışında moda eğitimi almak olanlar da bundan sonraki yazılarımı takibe alsın. Zira benim de temsilcilerinden olduğum bir okul ve daha birçok farklı okul seçeneğinin yer aldığı yurt dışında moda eğitimi yazılarımı paylaşıyor olacağım.

Kariyer planlamasına yeni soluk: Moda kürü

“Moda eğitimi almak tamam da ne istediğime nasıl karar vermeliyim?” diyorsanız, alternatif bir kariyer platformu olan Moda Kariyeri imdadınıza yetişiyor. Moda sektöründe geçen 12 yıllık kariyerinin ardından, 2015 yılında Türkiye’de moda sektöründe bilgi ve deneyim paylaşımı eksikliğini fark ederek bir mentörlük ve kariyer platformu olan modakariyeri.com’u kuruyor Aslı Özbek.

İki yıldır da Paris ESLSCA, IFA Paris ve Polimoda gibi dünyaca ünlü moda okullarında eğitim veriyor. Ekibiyle yürüttüğü internet sitesi modakariyer.com’da sektörle ilgili çok önemli bilgileri paylaşıp Türkiye’de bu alana ilgi duyan kitleyi güncel tutuyor. Ve çoğu zaman bu gelişmeleri paylaşan ilk Türk mecra olmayı da başarıyorlar. Sadece bu kadar değil! Moda alanında bir kariyer danışmanı olan Aslı’nın sunduğu çok önemli bir hizmet var: Moda kürü.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen ‘moda kürü’ kapsamında sektörle ilgili farklı konulara değiniliyor. Örneğin, tam da bugün gerçekleşecek söyleşide konu, moda başkentleri. Yurt dışında eğitim almak isteyenlerin doğru lokasyonu seçmeleri için çok faydalı olacaktır. Ayrıca sürekli olarak sosyal medya ve internet sitesinden takipçileriyle iletişimde olan platform, ihtiyaç ve istek duyulan konularda da etkinlik düzenleyebiliyor.

Sektörün birçok farklı kısmında ve dünyanın farklı yerlerinde uzun yıllarını harcamış bir isimden, belki de hayatınızı bir anda değiştirecek bilgiler edinmeniz mümkün. Üstelik bu söyleşilere katılım sadece 50 TL. Bence hemen bu platforma girin ve üye olun. Çok yakında benim de dahil olduğum bazı sürprizlerimiz olacak…

Haftanın Moda Kitabı: Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey, Optimist.