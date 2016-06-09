EN POPÜLER İŞ BİRLİKLERİ

Demokratik alışverişin başlıca temsilcilerinden H&M’in gerçekleştirdiği iş birlikleri hepimizin merak konusu! Son olarak tüm dünyada büyük ses getiren ve satışın başladığı dakikalar içerisinde tüm ürünlerin tükendiği Balmain iş birliğini duymayanınız yoktur. Şimdi yeni bir iş birliği kapıda: H&M bu kez Fransız Moda evi Kenzo ile bir araya geliyor. 3 Kasım’da dünya genelinde 250 farklı noktada satışa çıkacak bu koleksiyonda, kadın - erkek ürünleri dışında, aksesuar konusunda da bizi büyük sürprizler bekliyor! O güne hiçbir randevu vermeyin...

Google ve Levi’s

Moda her geçen gün başka dinamiklerle harmanlanıp, bambaşka oluşumlarla karşımıza çıkıyor. Güzellik, sanat ve hatta teknoloji… “Teknoloji mi?” dediğinizi duyar gibiyim. Artık sadece giyinmek değil, işimiz de kolaylaşsın istiyoruz. Fonksiyonelliğin öneminin git gide arttığı bu hızlı tüketim toplumunda teknoloji ve moda birlikteliğini daha çok göreceğiz. İşte bunlardan biri Google ve Levi’s buluşması. Bisiklet kullanıcılarını hedef alan iş birliği sonucu ‘Comuter’ isimli bir ceket ortaya çıkıyor. Dış görünümü bir Levi’s ceketten farksız, fakat iletken özelliğe sahip akıllı kumaş sayesinde, ceketin sol kolundan müzik, arama ve yol bulma komutları verilebiliyor. Bu sayede bisiklet kullanırken hem giyinmek hem de tüm bu işlemleri tek hareketle yapmak mümkün oluyor.

En farklı denim

Bir diğer iş birliği haberi de bizden… Giyim, aksesuar, kozmetik ve dekorasyon alanında yerli, yabancı birçok farklı markanın ürünlerinin satıldığı ülkemizin en önemli konsept mağaza zinciri Brandroom ile alanında başarılı 12 Türk tasarımcı bir araya geliyor. Konu: Denim! Çiğdem Malkoç, Dice Kayek, Ezra Tuba, Kia Ora, Lug Von Siga, Mehtap Elaidi, Moeva, Nida Bulut, Oopscool, Selma Çilek, T.A.G.G. ve VSP markalarının tasarımcıları bu kez kendi stillerine uyan ‘denim’ yorumlarıyla karşımızda… Dış giyimden mayoya, haute couture’dan çantaya birçok farklı alanda tasarımlar ortaya koyan bu isimlerin ortaya çıkaracakları denim tasarımlarını, kendi adıma çok merak ediyorum. Özellikle de çantalarına bayıldığım Kia Ora markasının denim yorumunu... Siz en çok hangisini merak ettiniz?

Bir pantolondan çok daha fazlası

Teknolojiden, denimden bahsetmişken konuyu Orta Anadolu’nun sonbahar - kış 2017 koleksiyonuna getirmemek olmaz! “Orta Anadolu da ne?” diyorsanız bu zamana kadar duymamış olmakla çok şey kaybettiğinizi söylemeden geçemeyeceğim. Zira Orta Anadolu, gerek yerli, gerek yabancı markalardan aldığınız birçok denim parçanın üreticisi. Kayseri’de ve Bahreyn’de yer alan fabrikalarıyla hem iç hem dış piyasada denim konusunda büyük başarılara imza

atıyorlar. The Vintage Showroom iş birliğiyle hazırlanan ve içinde bulunduğumuz günlerde New York’ta sergilenecek olan son koleksiyonlarının çıkış noktası, ‘gelecekte galaksiler arası kabileler halinde yaşayacağımız’ fikri! Fikir bu olunca tabii ki kumaşlar da ileri teknoloji oluyor… Rahatlık, fonksiyonellik bir yana insan vücuduyla birleşip aktive olan özellikler söz konusu. Cilde nem vermek gibi mesela! İnanması zor ama artık giyinmenin çok ötesinde işlevsel detaylar modayı ele geçiriyor…

Haftanın Belgeseli: Dokuma Tezgahının Öyküsü / Truth of the Loom, 2013