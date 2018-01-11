EN RENKLİ ALTIN KÜRE

Pazar günü gerçekleşen 75’inci Altın Küre Ödülleri’ne ‘kadın gücü’ damga vurdu. 2017, Hollywood’ta kadına yönelik cinsel tacizleri çokça konuştuğumuz bir yıldı. Skandallar tüm dünyayı şoke etti. Hollywood kadınları bu gelişmelere sessiz kalmadı!

Natalie Portman ile Emma Stone’un da aralarında yer aldığı 300’den fazla kadın oyuncu, yönetmen ve yazar, cinsiyet eşitsizliğine boyun eğmeyerek cinsel tacizle mücadele etmek için ‘Time’s Up’ adlı dijital bir platform kurdu. Bu platformun son eylemi, en başta söylediğim kadın gücünü fazlasıyla gördüğümüz Altın Küre Ödülleri idi.

Başta Hollywood olmak üzere sinema ve televizyon dünyasında erkek iktidarının altında gerçekleşen, cinsel istismarı protesto etme amacıyla neredeyse tüm davetlilerin siyah giyerek katıldığı Altın Küre ödül töreni, hiç olmadığı kadar duyarlıydı bu yıl.

Protestoya katılan sanatçılara kadın hakları aktivistleri eşlik etti. Bu da gerçekten organizasyonun en kıymetli detaylarındandı. Siyaha bürünerek gelen bu değerli kadınların dayanışması, özgürlüğümüzü ve eşitliğimizi renklendirdi adeta. Bana göre bu amaçla orada olan herkes kusursuz görünüyordu.

Kırmızı halının kazananları

Ama eğer kırmızı halıda giyilen kıyafetleri ve onların nasıl taşındığını değerlendirmek gerekiyorsa benim favorim, ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinin kazananı olan ‘In The Fade’ filminin yönetmeni Fatih Akın’ı geceye damga vuran o meşhur öpücüğüyle tebrik eden, filmin oyuncusu Diane Kruger’in giydiği Prada elbise oldu.

Duruşunu ve farklı güzelliğini her zaman çok beğendiğim Zoe Kravitz de Saint Laurent elbisesi, aksesuarları, saç-makyajı, dövmeleri ve cool haliyle son derece yalın, fakat göz kamaştırıcı görünüyordu. Üst bölgesi kusursuz görünen Dior elbisesi, kıyafetini tamamlayan Bulgari mücevherleri ve de yalın saç-makyajıyla dikkat çeken Jessica Biel’den de bahsetmemek olmaz...

2018’in ilk günlerinde kadınlar için çok duyarlı bir adım olan bu eylemlerin amacına ulaşması, kadının tamamıyla özgür, her alanda söz sahibi ve haksızlığa uğramadığı bir yıl ve dünya olmasını

tüm kalbimle diliyorum.