Her sezon yaptığı marka iş birlikleriyle lüksü daha demokratik bir halde kullanıcılarıyla buluşturan H&M, yine ses getirecek bir birliktelikle karşımızda. Benim de çok sevdiğim tasarımcılardan olan Johanna Ortiz ile H&M, çok renkli bir seçkiyle karşımızda. Yalnızca dört elbiseden oluşacak koleksiyon elbette Ortiz’in desenlerini, renklerini, baskılarını ve feminen stilini yansıtıyor. Dört elbise için arşivinden dört egzotik çiçek desenini tekrar hayata geçiriyor: Ortiz: Yabani Gül, Orkide Cenneti, Cacatua vs Coquelicots. Kolombiya’da, Cali’de yer alan evinden sabahları dışarı bakarken gördüğü güzel renklere tutkusunu anlatıyor Ortiz’in desenleri... Her kadının gardırobunda olması gereken bu dört elbiselik ön koleksiyon, 3 Aralık itibarıyla seçili mağazalarda, ana koleksiyon da yolda!

PRADA X ADIDAS

Kültürüne, sadece moda odaklı olmayan bakış açısına, sunduğu yaşam stiline her daim hayran olduğum Prada, her projesiyle fark yaratmayı başarıyor. İşte yine durum aynı! ‘Prada for Adidas’ projesiyle spor markası Adidas ile bir araya gelen Prada, zamansız ikonik parçaların yeniden tasarımıyla global anlamda büyük ses getirecek bir iş birliğine imza atıyor. Duyurulduğu ilk andan itibaren merakla beklenen tasarımlar, uzun soluklu olacağı tahmin edilen birlikteliğin sonucu olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Yalınlık, tasarım gücü, kaliteli materyaller ve İtalyan işçiliği diyorum... Bu ‘Limited Edition’ koleksiyon, 4 Aralık’ta satışta.

EN POPÜLER MARKALAR

Global moda arama platformu Lyst, ayda 9 milyondan daha da fazla müşterinin online alışveriş aktivitelerini inceleyerek, gezinme ve satın alma analizlerini yaparak elde ettiği verilere paralel olarak 2019’un üçüncü çeyreğinin en popüler 20 moda markasını açıkladı. Biz son çeyreği tamamlamak üzereyken üçüncü çeyreğe dönecek olursak, sıralama şu şekilde: Off White, Balenciaga, Gucci, Versace, Prada, Valentino, Fendi, Burberry, Saint Laurent, Vetements, Stone Island, Nike, Givenchy, Moncler, Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Moschino, Balmain ve Loewe.

NiCE 10 YILLARA!

Yaklaşık dört yıldır gerçek bir aile gerçek bir okul oldu bana bu sayfalar. Her hafta zihnimden, parmaklarımdan akanları size ulaştırdığım Milliyet CADDE’nin 10’uncu yaşı... Çok daha güzel yıllara, nice 10 yıllara, hep birlikte!