Sonunda bahar geldi. Ağaçlar çiçeklendi, güneş yüzünü gösterdi. Giyeceklerimizin, yiyeceklerimizin ve ruhumuzun hafifleme zamanı... Ve tabii ki, doğada daha çok vakit geçirmenin, spor yapmanın ve vücudunuz için yeni adımlar atmanın da...

Şahsen benim adımım, yogaya başlamak olacak. Uzun yıllardır düzenli spor yapan, aletli pilatese, doğada koşmaya, yazın yüzmeye tutkun biri olarak yogayla tanışmak istiyordum.

Görsellikten ziyade iç huzurunuzu, ruhunuzu iyileştiren bu sporu yaparken, rahat etmenizi sağlayacak ve vücudunuzla bütünleşecek kıyafetler büyük önem arz ediyor. Y.orstruly, tam da bu hedef için üretilen bir marka. Yoga yaparken hem rahat hem de şık olmanız; hem içinizi hem dışınızı pozitif enerjiyle beslemeniz mümkün!

Siz de benim gibi yogayla tanışmak üzereyseniz veya halihazırda bir ilişki içerisindeyseniz bu markayı mutlaka keşfedin.

Çevre dostu tasarımlar

Spor, rahatlık, şıklık ve kıyafet demişken Ece Vahapoğlu’nun Fit21 adlı spor giyim markasından bahsetmemek olmaz. Çevre dostu bir ambalajla satılan koleksiyonun ürünlerinde plastik yer almıyor. Doğada koşarken, pilates ve fitness yaparken alternatif kıyafetler arayan ve renklerin enerjisinden yararlanmak isteyenler, mor rengin hakim olduğu bu koleksiyona Lidyana.com’dan ulaşabilir.

İyi görünmenin anahtarı

Yaptığınız spor sırasında giydikleriniz elbette stilinizi yansıtıyor. Hatta hep söylediğimiz gibi, yedikleriniz bile sizi anlatıyor ve yaşam stilinizden ipuçları veriyor. Ve evet, iyi görünmenin ilk anahtarı iyi beslenmek. Gülüşünüzün daha çok parlaması, renklerin üzerinizde daha çok ışıldaması, o çok sevdiğiniz elbisenin daha iyi durması ve özensizce toplanmış saçlarınızın dahi göz kamaştırması için ilk şart, yediğiniz her bir lokmaya dikkat etmek.

Size “Onu yiyin, bunu yemeyin” demek, haddim değil. Fakat bu konuda çok araştırıyor, güvendiğim doktorları takip ediyor ve vücuduma göre en iyi olanı tercih etmeye çalışıyorum.

Ve aslında bu konuda da hızla gelişen o ‘beslenme modalarına’ çok da kulak asmadan, düz mantıkla en saf ve doğal olanı, işlenmemişi yemeye çalışıyorum.

Bu noktada geçtiğimiz günlerde katıldığım bir workshop, bana gerçek bir ilham oldu. Eataly’de düzenli olarak gerçekleştirilen workshoplardan birine Eat-Fit’e dahil oldum ve çok leziz, sağlıklı tarifler öğrendim. Ve eğitmen Melis Aran’ı görüp dinleyince asıl konunun doğal ürünler kullanmak olduğuna bir kez daha inandım. Çünkü yıllardır organik beslenen ve yoga yapan 38 yaşındaki Aran, adeta 25 yaşında gibi görünüyordu. Pozitif enerjisi de cabası.. Siz de kendisiyle tanışmak ve değişime içinizden başlamak için bu workshopları takip edin. En yakını 28 Nisan’da! Listeye ekleyin.

Haftanın İlham Kitabı: On Yoga, Michael O’neill, The Architecture Peace, TASCHEN.