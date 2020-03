EN STİL SAHİBİ MEKAN

Stil sahibi olmak, sadece giydiklerimizle ilgili değil… Evimiz, ofisimiz, çalışma masamız ve sıkça vakit geçirdiğimiz mekanlar aslında hep stilimizi yansıtıyor. Seyahat ettikçe, okudukça, araştırdıkça ve tabii ki sosyal medyayı ve interneti faydalı şekilde kullandıkça, gözümüz gelişiyor.

Hep güzel olanı yemek, içmek, giymek; bize bunları veren yerde vakit geçirmek istiyoruz. Stiliniz; yaşınızla, yaşantınızla, öğrenimlerinizle oturdukça zaten o ‘güzel’ olanın dışına çıkamıyorsunuz. Farkında olmadan hayatınız her detayıyla o çizgide ilerliyor.

Ben de bir süredir farkında olmadan her fırsatta kendimi orada buluyorum. Şehrimizin en cool’larından, beni en iyi anlatan ve evimde hissettiren Soho House!





Londra, New York, Berlin, Toronto, Şikago, LA, Miami ve İstanbul’da yer alan kulüpler zinciri. İçinde otel, harika bir kulüp, sinema salonu, SPA ve daha birçok etkinliğe hizmet eden bölümler mevcut. Gidin vakit geçirin ve ‘Instagram friendly’ (Instagram dostu) özelliğinden de faydalanın.

25 Aralık Pazar günü, birçok farklı sektörden üyeye sahip kulüpler ve tasarımcı üyelerinin markalarının yer alacağı bir alışveriş etkinliği düzenliyor.

Uğramaya ve yılbaşı öncesi özel bir alışveriş deneyimi yaşamaya değer.

YSL X INSTAGRAM



‘Instagram friendly’ demişken, geçtiğimiz salı akşamı gerçekleşen YSL Into the Night etkinliğinden bahsetmemek olmaz. Yves Saint Laurent; giyim, aksesuar ve güzellik alanlarında en sevdiğim markalardan. Özellikle markanın DNA’sına gençleşen notalarıyla gönderme yapan ve son dönemin favori parfümlerinden Black Opium, benim ve eminim birçok genç kadının olmazsa olmazlarından. Kokuyla tanıştığım anda bir aidiyet hissetmiştim. Ve işte o günden bu yana üç sezondur parfümün dijital projelerinde bizzat yer alıyorum. Her sezon yeni dokunuşlar ve üyelerle zenginleşen YSL güzellik ailesi, bu yıl da oldukça güçlü.

Yılbaşı gecesinde kusursuz makyaj için tanışmanız gerek bu aileyle. Etkinliğe dönecek olursak; bu sezona kadar yine gösterişli ve keyifli organizasyonlar gerçekleştirilse de bu yılki kadar ses getirmemişti. Bence en önemli fark, kurulan ışıklı platformdu. Herkes cep telefonlarıyla alanın ve sosyal medyanın tadını çıkarıyordu. Bir etkinlik ne kadar buna hizmet ediyorsa, o kadar ses getiriyor ve gelen herkesi de o ölçüde mutlu ediyor.

Haftanın Moda Kitabı:



Vintage Fashion-Collecting and Wearing Designer Classics by Emma Baxter-Wright, Karen Clarkson, Sarah Kennedy & Kate Mulvey