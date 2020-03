İspanya’nın en güneyi; tarihte İslam, Katolik ve Musevi kültürlerinin müthiş karışımına tanıklık etmiş bir bölge Endülüs. Uzun zamandır gitmeyi planladığım bu coğrafyaya sonunda ayak bastım. Malaga, Marbella, Estepona ve Puerto Banus’u ziyaret ettim.

Malaga ve Marbella, yerel markalı ürünlerin yer aldığı şehirler. Ulaşılabilir İspanyol markaları keşfedebilir, ülkenin ruhunu yansıtan yerel kıyafet ve aksesuarlar bulabilirsiniz. Çok küçük ve sakin olan Estepona ise alışveriş için doğru bir lokasyon değil. Fakat öyle bir yer var ki, asla tahmin etmediğiniz fırsatlar sunuyor: Puerto Banus. Burayı, ‘Avrupa’da yüksek moda markalarının yer aldığı en dar sokak’ olarak tanımlayabiliriz.

Bir sahil kasabasında görmeye alışık olmadığımız kadar lüks markalar sıralanıyor denize paralel olarak.

Bu sezonda bile oldukça kalabalıktı. Temmuz-ağustos arasında sokaklarda yürümek imkansız hale geliyormuş.

Müthiş bir zenginlik hakim. Bu kadar lüks arabayı bir arada görebileceğiniz nadir yerlerden. Dünyanın her yerinden turist çekiyor fakat ağırlık Ruslar ve bölgede yazlığı olan Araplar’da. Malaga, güneşine bolca doyduğum, son dönemde severek kullandığım Silk Matte koleksiyonuyla takdirimi kazanan Flormar mağazalarını ziyaret ettiğim ilk duraktı.

Görgüsüzlük boyutunda zenginlik

Güneşli havaya, masmavi denize, bayıldığım markaların mağazalarına ve cıvıl cıvıl atmosfere kapılıp tadını çıkarıyorum buranın. Fakat sonra eleştirel bir gözle bakıp inceliyorum. Zenginliğin ne yazık ki, görgüsüzlük boyutuna ulaştığına tanık oluyorum. Bodrum’un happy hour partilerini, makyajla plaja giden genç kızlarını eleştire duralım; Puerto Banus’da plaja giden kadınların neredeyse tamamı topuklu terlik, takma kirpik ve kırmızı rujlarıyla önümden geçiyor. Sanırım anlam veremediğimiz bu abartı, bir millete ya da bölgeye özgü değil. Kardashian etkisi diyebiliriz!

Her an kusursuz(!), gösterişli, en önemlisi abartı ve yapay olma hali var. Sosyal medya ve iletişim kanallarıyla yayılan bu trend, yeni nesil başta olmak üzere, tüm kadınları etkisi altına almış durumda. Öte yandan, markaların sahtelerini yapmak konusunda Türkiye’ye yüklenen misyon da yersiz ve gülünç kalıyor. Zira adım başı, sahte çanta satıcılarıyla karşılaşıyorsunuz. Özgürce dolaşıyorlar ve enteresan olan kapış kapış da satıyorlar. Üstelik o çantanın gerçeğini satan mağazaların önlerinde! Bu detaylar bir yana mutlaka görülmesi, hatta alışveriş yapma ihtimalini düşünerek hazırlıklı gidilmesi gereken bir yer, not edin!

Anı dondurdum

Marbella, en beğendiğim, harika anılarla aklıma ve kalbime kazıdığım yer oldu. Zira o daracık sokaklarında yürürken ve kahkahalarla gülerken, bana herkesin İspanya’dan aldığımı düşündüğü ve yolda çevirip sorduğu başarılı Türk markaları Exquise, Tiny ve Bust2 ürünleri eşlik ediyordu. Bu anları başarılı fotoğrafçı İrene Sekulic ölümsüz kıldı. Anı orada, kahkaha atıp eteklerimi savurduğum anda dondurdum!