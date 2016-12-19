‘ETRAFIMDAKİ HER ŞEYDEN İLHAM ALIYORUM’

Şık, lüks ve el yapımı Jimmy Choo ayakkabılar, her kadının hayalini süslüyor. Dünyanın tanıdığı marka, 20 yıldır modanın öncülüğünü yaparken; başarı grafiğini sürekli yükseltiyor. Markaya adını veren, Malezyalı tasarımcı Jimmy Choo, aileden ‘ayakkabı ustası’... Sektöre Londra’da eski bir hastane binasını kiralayarak giren Choo, şimdilerde 90 ülkede yer alan mağazalarıyla kadınların başını döndürüyor.

Jimmy Choo, 2013’te markasını yeğeni Sandra Choi’ye emanet etti. Üniversite yıllarında amcasıyla yaşayan Choi, küçük yaşlardan itibaren ayakkabı dünyasının içine girdi, markayla büyüdü. En son Milano Moda Haftası’nda 2017 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nu sunan iş kadınıyla bir araya geldik. Jimmy Choo’nun kreatif direktörü Sandra Choi; markanın hayatındaki yerini, ilham kaynaklarını ve modaya bakış açısını CADDE okurlarıyla paylaştı.

Öncelikle sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Kariyerinize nasıl başladınız?

Londra’da eşim ve iki kızımla birlikte yaşıyorum. Wight Adası’nda doğdum fakat 13 yaşıma kadar büyükanne ve babamla Hong Kong’ta yaşadım. 13 yaşımda tekrar Londra’ya taşındım. Üniversiteye hazırlanırken halam ve amcam Jimmy ile yaşıyordum. Benden önceki tüm başarılı moda tasarımcılarının yaptığı gibi, tek istediğim şey Central St. Martin’s’e girmekti. Sanat okulundaki bir hocam, ürün tasarımı yeteneğimin olduğunu söyledi. Daha sonra moda eğitimine başladım ve kalbimin buraya ait olduğunu anladım. Aynı zamanda benim için büyüleyici olan ayakkabı işiyle ilgili atölyede çok fazla vakit geçiriyordum. Ürün tasarımı ve modanın iç içe olduğu bir işi seçmem, tatlı bir tesadüf.

Tasarım yaparken nelerden ilham alıyorsunuz?

Her gün ilham alacak kaynaklar buluyorum. Bu, zaten yaratıcı olmanın doğasında var. Etrafım, her sezon değişen farklı kaynaklarla dolu. Vintage moda, mimari bir yapı, bir müzisyen, bir fotoğraf, sanat ve doğa... Bu sayede vizyon ve hikaye yaratma konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Bath şehrinde fırsat buldukça hafta sonları gitmeye çalıştığımız bir evimiz var. İlham alacağım yeni kaynaklar ve taze fikirler için zihnimi boşaltmak istediğimde orası bana çok iyi geliyor.

Her sezon hem yaratıcı hem yenilikçi olmak zor değil mi?

Etrafımdaki her şeyden ilham aldığım bir yaşamım olduğu ve her sezon vizyon ve hikaye yaratmama destek veren harika bir ekiple çalıştığım için çok şanslıyım.

‘Müşterilerimiz global’

Kreatif direktör olmanın yanında, Jimmy Choo’nun sizin için özel bir anlamı olduğunu biliyoruz. Markayla olan bağlantınızı bize anlatır mısınız?

Amcam Jimmy Choo’nun East End’de kurduğu marka, 20 yıllık kariyerimin tamamını kaplıyor neredeyse...

Markayı en iyi anlatan kelimeler neler?

Çabasız şık, kendinden emin, kozmopolit, eğlenceli ve zamansız modern.

Jimmy Choo kadınını nasıl tanımlarsınız?

Her kadın gibi, akıllı ve açık görüşlü. Yaş veya kültür sınırı olmayan, global müşterilerimiz bulunduğu için çok şanslıyız. Jimmy Choo kadını doğuştan gelen bir güven ve çabasız bir cazibeye sahip. O kozmopolit, cüretkar, baştan çıkarıcı ve eğlenceli. Kreatif direktör olarak en keyif aldığım dakikalar, müşterilerle tanışıp sohbet etme fırsatı bulduğum zamanlar. Her zaman ortak bir noktalarını buluyorum.

‘Yeteneğinize güvenin’

Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Günlük hayatımda pantolon; lacivert, gri, siyah ve beyazdan oluşan renk paletimden yün veya ipek üstleri rahat birer üniforma tadında giyerim. Fakat özel bir davet için giyi- niyorsam, şaşırtabilirim! Patlak renkler, çiçek desenleri ve abartılı silüetler... İşçiliğe önem veririm.

Peki ya topuklu ayakkabılar?

Hem düz hem topuklu ayakkabı kadınıyım. Ama bahsettiğim topuk gardırobumun bir parçası olmalı. İhtiyacım olan şey, daha uzun boy. İşte bunun için favori topuk boyum 100 mm. Bütün gün giyebilir ve bütün gece dans edebilirim!

Sizin için tüm zamanların favori ayakkabıları hangileri?

Pascha Sandal! Akdeniz’de bir yaz tatilini hatırlatan, minimal ve deri kayışlı bir sandalet.

Söz konusu ayakkabı olunca, rahatlığı mı şıklığı mı tercih edersiniz?

Ortama, duruma bağlı diyebilirim. Öyle ki, koşturmak zorunda olduğum gün içerisinde, kızlarımı okula hazırlarken ve ofisteyken sneakers giyerim. Akşam ise kıyafetime göre değişiyor.

Yeni tasarımcılara tavsiyeleriniz neler?

Yeteneğinize güvenin.