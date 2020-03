Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2017, 20 Mart 2017 tarihinde İstiklal Caddesi’nde bulunan tarihi Cercle d’Orient binasını kapsayan yeni nesil yaşam merkezi Grand Pera’da başladı.

Uluslararası moda takvimi doğrultusunda her sene iki kere düzenlenen etkinlik, marka ve tasarımcılara gerek koleksiyon sunumları, gerekse son tüketiciye hitap eden satış etkinlikleriyle 360 derecelik bir platform sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye’de tasarımın ve hazır giyimin global ölçekte konumlandırılmasına katkıda bulunuyor.

Sektör profesyonellerine 18 ay sonrasının akım, renk, kalıp ve stil ipuçları veren dünyanın trend tahmini ajanslarından Nelly Rodi, Sonbahar/Kış 2018 ve İlkbahar/Yaz 2018 sezonlarına ait detayların yer aldığı semineriyle Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul resmi programında yer alıyor.

Ayrıca seçili marka ve tasarımcılar, pop-up mağazalarla bir ay boyunca Grand Pera bünyesinde tüketiciyle buluşma fırsatı yakalayacak.

Benim ilgimi çeken bir diğer detay ise ‘Fashion in Motion’ seçkisi. Bu kapsamda Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul küratörlüğünde bir araya getirilen moda filmleri, meraklılarıyla buluşuyor.

Etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz, bu sezon DB Berdan’ın Sonbahar/Kış 2017 Koleksiyonunu ‘Mercedes-Benz presents DB BERDAN’ adıyla sunuyor.

Bu sezon etkinlik, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi’nin (İMA) destekleri, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğu, Grand Pera, P&G, Yapı Kredi Private Banking’in resmi sponsorluğu, Arçelik, Brand Who, Damla, M.A.C Cosmetics’in tedarikçi sponsorluğu ve Nikki Beach’in katkılarıyla gerçekleşiyor.

Türk moda sektörü için çok önemli olan etkinlik kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar: Bashaques, Brand Who, Burçe Bekrek, Can Yunus Çetinkaya, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, Cihan Nacar, Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, Mercedes-Benz Presents DB Berdan, Mert Erkan, Murat Aytulum, New Gen,Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özlem Süer, Sudi Etuz, T.A.G.G., Tuba Ergin ve Tuvanam.

En yalın imza: Burçe Bekrek

Moda haftası benim için Burçe Bekrek defilesiyle başladı. Birkaç sezondur takvimde yer almayan tasarımcının bizleri beklettiğine değdi. Kaliteli işçiliği ve kumaşları, yalın silüetleriyle yine başarılı bir koleksiyonla karşımızdaydı.

Siyah ve nude tonlar, her zaman kadının gücünü yansıtmayı tercih eden ve şıklığın yanında fonksiyonelliği de önemseyen tasarımcının koleksiyonunda en sade haliyle hayat bulmuş. Sırt ve omuz detayları göz kamaştırırken, imza tasarımların yeniden yorumlandığı ip detaylarıyla hiç kopamayacağımız şekilde bizi kendine bağlıyor. Moda haftası detayları için beklemede kalın!