Fashion Week İstanbul’un Ardından…

Bu yıl defileler ve The Core Istanbul, Zorlu Center’ın hemen yanında kurulan Mercedes Benz Fashion Week çadırında gerçekleşti. İptal olacak olmayacak derken, IMG’nin varlığı; L’appart’ın başarısı ve bitmeyen enerjisi; Mercedes-Benz’in adı, güler yüzlü ve çözüm odaklı ekibi, tüm organizasyon boyunca basın mensuplarına sunduğu sınırsız imkanlar ve İHKİB, MTD, İMA’nın da aralarında olduğu diğer tüm sponsorlar sayesinde başarılı bir moda haftasını geride bıraktık.

5th position

14 - 19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen, geçtiğimiz haftaya damga vuran moda haftası benim için 5th Position defilesiyle başladı. Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamındaki 2. defilesini sunan markanın yeni koleksiyonundaki favori detaylarım çizgili mayolar, yüksek bel bikiniler ve yanık tenle müthiş bir uyum sağlayacak olan tarçın ve bakır tonları oldu...

No future

Stanley Kubrick’in 1971 yapımı Otomatik Portakal filminden yola çıkarak hazırladıkları ‘Ultra Violence’ adlı Sonbahar - Kış 2016 koleksiyonlarıyla yine büyük ilgi uyandıran muhteşem anne - kız Deniz - Begüm Berdan, hayatlarımızda normalleşen şiddete, içinde yaşadığımız kaosa dikkat çekiyor ve adeta bunu bir tokat gibi hatırlatıyor. Birçok kitlenin takip ettiği moda etkinliklerini sosyal mesajlar vermek konusunda başarıyla kullanan Berdanlar, son defilelerinde de ‘Teröre Hayır’ mesajlı pankartla çıktıkları podyumda iki kat alkışı hak ettiler.

Başarı, İstikrar, 15 Yıl: Elaidi

Sektörde 15 yılı geride bırakan, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, ‘Claim Your White’ isimli koleksiyonuyla yine büyüledi. Çizgiler,

kürk detaylar, desenli ayakkabılar ve

mor favori detaylarımdandı.

Anadolu’ya saygı duruşu

Ne yapsa güzel! Zeynep Tosun bu yıl defile değil, önce gerçekten nefes kesen, Koray Birand imzalı moda filmi, ardından dokunarak koleksiyonu inceleyebileceğimiz bir sunumla karşımızdaydı. Etnik bir müzik, etnik dokuların olduğu bir film, etnik kıyafetler… Filmin çekildiği Kars bölgesine ait yerel dokulardan, el işçiliğinden izler taşıyan ve gerçekten çok başarılı olan koleksiyon Anadolu kadınına adeta bir saygı duruşu niteliğindeydi.

Tosun’la ilgili bir haberim daha var: En prestijli moda ve tekstil fuarı ‘Premiere Vision İstanbul’un yeni elçisi Zeynep Tosun. 2015 yılının elçisi Bora Aksu 2016 yılı için görevini Zeynep Tosun’a devrediyor.

Sokak stilinin ustası

Sosyal medyanın bu denli önemli olduğu bir dönemde sokak stilinin öneminden bahsetmemize gerek yok sanırım! Hele de moda haftaları sırasında... Bu önemin farkında olan bloggerlar, fotoğrafçılar büyük başarılar elde etti. Bu alanda bizim de sınırları aşan başarılı bir fotoğrafçımız var. Yıllardır hem İstanbul’da hem yurt dışında gerçekleşen moda haftalarını takip eden, kadrajına hep güzellikleri sığdıran bir isim o. Bizzat tanık olduğum kadarıyla, moda dünyasının ünlü isimleri gerek Milano’da gerek Paris’te ona poz vermek için yanıp tutuşuyor. Marie Claire, Vogue Türkiye gibi dergiler için moda haftalarını takip eden; büyük markalarla işbirlikleri yapan Emircan Soksan, bu seferki Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında ‘W Magazine’ için deklanşöre bastı. Ülkemizde gerçekleşen etkinliğin dünyaya duyurulmasına da fayda sağlayan, Türk modasının sınırları aşmasına katkıda bulunan bu gelişme için Emircan’ı tebrik ediyorum, hepimizin etmesi gerekiyor!