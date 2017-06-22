GALLERIES LAFAYETTE İSTANBUL

Geçtiğimiz hafta bir mağaza etkinliği için Emaar Square Mall’un yolunu tuttum. Her gün eve gidiş yolumda önünden geçtiğim, uzun süredir yapım aşamasında olan çok yüksek binaları ifade ediyordu benim için Emaar o güne kadar. Paris başta olmak üzere gittiğim birçok Avrupa şehrinde ziyaret ettiğim mağazalar zinciri olan Galleries Lafayette’in İstanbul ve Türkiye’deki ilk mağazasını ziyaret etmek üzere girdim o devasa binalardan içeri...

Her ne kadar başta anlattığım sebeplerden ötürü ön yargılı olsam da açıkça belirtmem gerekir ki, AVM kısmını beğendim. Özellikle Galleries Lafayatte’in konumlandığı ve açık havada alışveriş imkanı sunan bölüm çok keyifli. Gelelim mağazaya; kadın, erkek, çocuk ve dekorasyon bölümlerinde hem lüks hem ulaşılabilir alışveriş imkanı olan bir içerik sunuluyor. Giyim ve aksesuar kısmı da buna paralel bir içerikte, fakat ben asıl kozmetik bölümünden bahsetmek istiyorum. Zira 600m2’lik bir alanı kaplıyor. Çok lüks markalar da var, hepimizin günlük bakım rutininde kullandıkları da. Hepsini aynı alanda toplayan ve detaylı bilgi ve hizmet veren uzmanları barındıran çok keyifli, çok ferah bir bölüm.

Saatlerinizi orada geçireceğiniz garanti. Düşünün ki alışverişe çıktınız, bir akşam yemeği için harıl harıl elbise arayışındasınız. Zafere ulaştınız ve kasaya geldiniz. Bir an önce kuaföre gidip, saç-makyaj ve manikürünüzü yaptırmayı planlarken bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Eğer alışveriş limitiniz minimum 450 TL ise, tazelenmeniz ve kendinizi şımartmanız için iş başında olan harika bir ekip ve güzellik odası mevcut. Saçınız, makyajınız, tırnaklarınız uzman bir ekip tarafından yapılıyor, size de bu anın tadını çıkarmak kalıyor. Üstelik bu hakkı elde etmek için sadece kozmetik bölümünden değil, mağazanın herhangi bir bölümünden alışveriş yapmanız da yeterli. Mağazanın bir diğer öne çıkan kısmı da gece elbisesi bölümü. Çok fazla seçenek sunan bu bölüme bakmadan düğün ve mezuniyet alışverişinizi sonlandırmayın.

Dijital adımlar

Defile ve şovlarıyla da çok ses getiren markaların başında şüphesiz Dolce&Gabbana geliyor. Kalabalık kadrosu, İtalyan genlerini vurgulayan şovları, güçlü tasarımları ve stylingi ile adından söz ettirmeyi başarıyor her sezon. Fakat sadece bu kadar değil. Son birkaç sezondur şovlarında yer verdikleri blogger ve influencerlarla, günümüz dijital dünyasına hakim Y kuşağını da yakalamak, sürekli bir polemikle gündeme gelmeleri ve bunu avantaja çevirme konusundaki başarıları onları yıllardır zirvede tutuyor. Zira son dönemde Melanie Trump’ı giydirdikleri için ciddi bir tepkiyle karşı karşıyalar. Ama bundan rahatsız değiller. Hatta #boycott hashtagiyle, üstelik 245 dolarlık fiyat etiketiyle t-shirt tasarladılar ve reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek bu mottonun daha da üzerine gidiyorlar.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Milano Erkek Moda Haftası’nda durum yine değişmedi. 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyon sunumu öncesi kadro, bu tişörtlerle poz verdi ve hem podyumu hem dijital dünyayı salladılar! Marka, oyunu kurallarına göre oynamak konusunda çok profesyonel! Öte yandan dijital dünyanın önem kaybedeceğini, bloggerların ve fenomenlerin varlıklarının son bulacağını konuşadursun, birçok marka için çok daha değer kazanıyorlar. Ülkemizde de bu işi yapanlara saygının daha da artması umuduyla.