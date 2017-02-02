GECENİZ AYDINLANSIn

Ezra+Tuba kardeşler, Türk modasının en önemli isimlerinden… Fütüristik çizgileri ve modayı farklı dinamiklerle birleştirme konusundaki uzmanlıklarıyla hep farklı olmayı başarıyorlar. Paris’te de markalarının varlığını sürdüren, global olmayı ilk sıraya koyan tasarımcılar, hem hazır giyim hem kişiye özel hem de ‘giyilebilir teknoloji’ye ait tasarımlar üretiyorlar.

Hep yeniyi ve farklılığı aramaları onları özel kılan. Geçtiğimiz sezon tasarladıkları ‘Kelebek Elbise’ çok ses getirmişti. Tüm dünyada modayla teknolojinin bir arada olduğu projeler artarken, ülkemizden de böyle bir tasarımın çıkması gurur verici oldu. Hareket ettikçe rengi gümüşten maviye dönen elbise, bize modanın gelecekte gideceği yolu göstermek üzere kanat çırpıyordu adeta!

Tasarımcılar bu sezon yine bir yenilikle karşımızda. Bu kez söz konusu olan, evimizin modası… Taç Inova markasına özel, farklı ışık detaylarıyla tasarladıkları Taç Glow nevresim takımıyla bu kez ev tekstilindeki başarılarını ispat ediyorlar.

Gecenin karanlığında ışıltısını ortaya çıkaran bu koleksiyon, benim gibi karanlığı sevmeyenler için müthiş seçim!

Maritsa Store

Sürekli bir değişim ve gelişimin söz konusu olduğu moda sektöründe, bu zamana kadar bir yerinden tutunmuş ‘bizler’den yeni girişim haberleri aldıkça çok mutlu oluyorum. Sizler onu Maritsa olarak blog sayfasından, sosyal medya hesaplarından tanıyorsunuz. Meriç Küçük, blogu ve dijital projelerinin başarılarını yeni adımlarla pekiştirmeyi seven bir girişimci.

Bu yüzdendir ki ona saygım ve sevgim iki kat. Sektörün içerisinde olan bizler, yeni adımlar atmaktan vazgeçmemeliyiz! Iamnotbasic isimli t-shirt markasının ardından Meriç yeni bir adımla, birçok farklı tasarımcının ürünlerine yer verdiği bir mağazayla karşımızda: Maritsa Store. Yolunuz

Akatlar’a düşerse mutlaka uğrayın. Tasarım ürünler, birbirinden güzel çiçekler ve keyifli bir sohbet için. Daha ne olsun?

Gençliğin Sesi: Iman Luxury

Bizler ve jenerasyonumuz adımlar atıyor ama ya yeni gelen genç nesil? Onlar bizlerden çok daha hızlı! Zira geçtiğimiz günlerde karşıma çıkan ‘Iman Luxury’ markası genç kızlara yönelik bir tasarım markası. Koleksiyon sunumlarını defileler düzenleyerek gerçekleştiren markanın tasarımcısı da girişimci ruhlu bir genç kız. Moda tutkusunu ve markalaşma sorumluluğunu genç yaşlardan itibaren bu denli benimseyen ekibin başarılı olmaması imkansız! Markayı ben takibe aldım, güzel gelişmeler duyacağımız garanti!

Siz de not edin!

Haftanın Moda Eğitim Haberi:

İstanbul Moda Akademisi, ‘Modada Blog Yazarlığı ve Sosyal Medya’ eğitiminin yeni sınıfı 20 Şubat’ta başlıyor. Hâlâ şansınız var kaçırmayın!



