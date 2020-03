Geçmişten bugüne: En keyifli proje

Moda sektörünün farklı alanlarında çalışmalar yürütsem de yazmak benim için hep çok özel ve çok değerli... Moda dergilerinde editör olarak ortaya koyduğum işler, çok özel bir yerde... Birçok farklı dergiyle çalışma fırsatı yakaladığım için şanslı hissederim kendimi... Her birinin yeri, hikayesi çok başka ama Harper’s Bazaar dergisi çok özel olmuştur gözümde... Bir kadın ve okuyucu olarak, ilham aldığım hem yerli hem de yabancı edisyonlarından çokça sayıyla detay vardır. Ben de Harper’s Bazaar dergisi için içerik üretmeye, yazı yazmaya, röportajlar yapmaya başladığımda, ne kadar mutlu olduğumu sanırım tahmin edebiliyorsunuz!Moda sektörünün farklı alanlarında çalışmalar yürütsem de yazmak benim için hep çok özel ve çok değerli... Moda dergilerinde editör olarak ortaya koyduğum işler, çok özel bir yerde... Birçok farklı dergiyle çalışma fırsatı yakaladığım için şanslı hissederim kendimi... Her birinin yeri, hikayesi çok başka ama Harper’s Bazaar dergisi çok özel olmuştur gözümde... Bir kadın ve okuyucu olarak, ilham aldığım hem yerli hem de yabancı edisyonlarından çokça sayıyla detay vardır. Ben de Harper’s Bazaar dergisi için içerik üretmeye, yazı yazmaya, röportajlar yapmaya başladığımda, ne kadar mutlu olduğumu sanırım tahmin edebiliyorsunuz!Dergi için ilk röportajımı Aperlai markasının kurucusu Alessandra Lanvin ile yapmıştım. Benim için özel birçok yanı vardı bu röportajın; Harper’s Bazaar için olması, sevdiğim bir arkadaşımla bu röportajı gerçekleştirmek ve benim de büyüdüğüm yer olan Kaş’ta, Alessandra’nın evinde çekim için buluşmuş olmak... Beni kendine aşık eden, çocukluk kulaçlarımın ev sahibi suları aşarak ulaşmıştım o eve... Çok güzel bir içerikti. Şimdi ise dergiyle öyle anlamlı bir proje içerisindeyim ki, yazarken dahi heyecanlanıyorum. Derginin Türkiye’deki 25’inci yılına özel, 25 ikonik kapağa tekrar hayat verildi. Gülen Yelmen başta olmak üzere, derginin tüm ekibi heyecanla bu proje için bir süredir çalışıyor. Tuğçe Kılınçlı’nın projenin yürütülmesi ve styling’i üstlendiği çekimler, fotoğraf, saç-makyaj noktasında farklı ekiplerle hayata geçirildi.“Bunları neden anlatıyorsun?” diyeceksiniz... Benim için bu proje çok anlamlı çünkü, o 25 kişiden biri de benim. Her detayına bayıldığım, hayran olduğum bir kapak, benimle yine hayat buldu. Hem de en sevdiğim dönemlere, 60’lara gittik! Kılınçlı’nın moda editörlüğünde, İbrahim Zengin’in saçıma, Ali Rıza Özdemir’in makyajıma büyülü dokunuşlarının ardından, Mehmet Erzincan’ın çektiği fotoğraflarla ortaya çok mutlu eden, asla unutamayacağım bir proje çıktı! Bu çalışmanın yer aldığı kasım sayısını mutlaka edinin. Hem geçmişin ilhamını hem de sevdiğiniz isimleri bulacaksınız. Listede Öykü Baştaş ve Arzum Onan gibi çok değerli isimler var.

MERCEDES BENZ TiFLiS MODA HAFTASI

Son birkaç sezondur bana en heyecan veren etkinliklerden biri, Mercedes Benz Tiflis Moda Haftası... Mimari, sanatsal, estetik bakış açısı ve algısı çok farklı olan bir şehirde, 4-5 gün geçirerek yeni markalar, tasarımcılar ve mekanlar keşfetmek, en keyifli kısmı oluyor bu sürecin... Yine yeni bir göz kattı bana bu deneyim. Bu sezon şehrin alışveriş için de alternatifler sunduğuna tanık oldum. Farklı konsept mağazalardan ve markaların showroom’larından yeni parçalar edinmek mümkün. Her bir markanın aktif yürütülen sosyal medya hesapları mevcut. Üstelik her biriyle iletişim kurmak da çok kolay.

Sofia Tchkonia’nın kreatif direktörlüğü ve vizyoner bakış açısıyla gerçekleşen Mercedes Benz Tiflis Moda Haftası’nın bu sezonki ana mekanı, Tiflis Konser Salonu idi... Şehrin farklı mekanlarında off-site şovlar da gerçekleşti. Bunlar arasından favorim, güneşli bir günde Anouki defilesinin gerçekleştiği Vake Park oldu. Materiel, Anouki, George Keburia, Babukhadia ve Dalood defilelerinin favorilerimin arasında yer aldığı moda haftasından detaylı notlarım, haftaya sizlerle olacak. Takipte kalın!