GENÇ MODA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Sektör için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getirdiğim Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın 25’incisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Yarışma öncesi bu heyecanlı süreci sizlerle paylaşmıştım. Şimdi sıra sonuçlarda!

10 finalistin defile eşliğinde gerçekleşen koleksiyon sunumlarının ardından jüri ilk üçü açıkladı: Mehmet Emiroğlu, Başak Koç ve Nazlıcan Karahan. Emiroğlu 20 bin TL para ödülü ve Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışında bir yıl eğitim hakkı kazanırken; Koç 15 bin TL, Karahan’sa 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca kazananlar bir yıl İngilizce dil eğitimi hakkı elde etti.

Finale kalan yarışmacılarsa Moda Tasarımcıları Derneği’ne bir yıllık üyelik; İMA’da Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü Diploma Programı’na ücretsiz katılım ve sektörle ilgili uluslararası bir moda fuarını ziyaret şansı yakaladı. Kendi markalarını oluşturmak isteyen fakat bu süreçte birçok zorlukla baş etmek zorunda kalan yeni tasarımcılar için gerçekten inanılmaz kapılar açan bir yarışma. Her seferinde coşkuyla bahsedeceğim.

Şıklığın kırmızısı

Cannes Film Festivali, bu yıl 70’inci kez gerçekleşiyor. 28 Mayıs’a kadar devam eden festival kapsamında dünyaca ünlü birçok isim, kıyafet ve mücevher seçimleriyle gündemde. Bir haftadır moda gündemimizin en eğlenceli tarafını oluşturuyor Cannes’ın kırmızı halısı.

Açıkçası Cannes o kadar büyüleyici bir yer ki, bu güzel havada o atmosferde bence herkes iyi görünür. Fakat tabii ki konuyu stile getirirsek, bazı eleştiriler gün yüzüne çıkmak zorunda kalıyor. Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir etkinlik sırasında giydiklerinize dikkat etmelisiniz. Ama işte bu zorlamayla olmuyor. Bir gece elbisesi, stilinizi yansıtmak noktasında en önemli araçtır. Günlük hayatınızda ne kadar doğru seçimler yapsanız da, stil sahibi olsanız da karne gününüz kırmızı halı günüdür.

70’inci Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında tüm pekiyileri alan isim, geçtiğimiz hafta hakkında çok konuştuğumuz Nicole Kidman. Festival süresince öyle doğru seçimler yapıyor ki, hayranlığım daha da artıyor. “Kendisi seçmedi, stilisti var” deseniz de durum değişmez. Çünkü zaten kendi stilini doğru aktarabildiği, bu sayede özgürce teslim olabildiği bir stilistle çalışma vizyonuna sahip olması da yetiyor. Sonuç olarak Dior seçimiyle göz alıcı görünüyor Kidman ve yaşıyla, duruşuyla ilham oluyor.

Lilly Collins stilini beğendiğim isimlerden bir diğeri. O tam bir ‘petite’ kadın. O kadar minyon ve vücuduna göre öyle doğru seçimler yapıyor ki... Festival süresince kırmızı halıda giydiği Ralph&Russo elbiseye nazaran, gündüz basın toplantısında tercih ettiği Johanna Ortiz marka parçalarla çok daha iyi görünüyordu. Zira gömleğe bayıldım.

Cannes’da Türk Rüzgarı

Ve Cannes’da esen Türk rüzgarını hepimiz hissettik bu yıl. Fahriye Evcen, Bensu Soral ve Meryem Uzerli’nin yer aldığı kırmızı halıda, bu isimlere yönelik binlerce yorum yapıldı ve ciddi bir tepki oluştu. Hatta tepkiden çok saldırıydı. Işıltıları, saç-makyaj seçimleriyle zaten göz alıcı görünen oyuncuların kıyafet seçimleri de daha doğru olabilir miydi? Evet. Ancak her şeye rağmen ciddi emek var bu hazırlıkların altında. Önce saygı duymak gerek. Bu noktada daha başarılı sonuçlar elde edebilmek için kendi stillerini doğru şekilde yansıtan bir stilistle çalışmalılar. Tasarımcılarımızsa kıyafetin tasarımı kadar kumaş, işçilik ve kullanış gibi detaylara da önem vermeli. Başarılarımızla olduğu kadar stil sahibi duruşumuzla da dünyaya ilham olmalıyız.