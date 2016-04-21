1800’lü yıllarda işçi sınıfının giydiği bir üniformaydı o. Ardından popüler kültürün en önemli öğelerinden biri haline geldi. Hepimizin olmazsa olmazı oldu. Jean, denim diye adlandırılıyor olsa da, biz onu ‘kot’ diye çağırdık. Niye mi? Muhteşem Kot sebebiyle…

Muhteşem Kot, jean’i Türkiye’ye ilk getiren; terzilik konusunda döneminin üstadı ve bir konfeksiyon üreticisi. İşçilere yönelik ucuz kumaş arayışı onu jean kumaşıyla tanıştırıyor, o da bunu üretimini yapmak üzere Türkiye’ye getiriyor.

‘Kot’! Ve bu söylem günümüze kadar ulaşıyor. Fakat bir farkla. Hâlâ kot diye adlandırdığımız bu pantolonlar bir evrim geçirdi. Zamanında bir üniforma görevini üstlenen jean, günümüzde çabasız şıklığın vazgeçilmez unsuru! Sadece pantolonda değil, birçok farklı parçada hayat buluyor. Günlük hayatın koşturmacasında en önemli kurtarıcı. Ama en önemlisi genç!

Genç, cool, ışıltılı

Kim giyerse giysin, ona enerjik, genç, dinamik ve cool bir görüntü kazandırmakta üzerine yok. İşte tam da bu yüzden, özellikle son dönemde jean markaları, gençliğe ilham olan, enerjileriyle, rahat ve cool görüntüleriyle dikkat çeken isimlerle iş birlikleri gerçekleştiriyor. Bunlardan en çok konuşulanı şüphesiz Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’li Mavi kampanyası. İkisi de genç, ışıl ışıl, başarılı ve cool. Bu koleksiyonla 25’inci yılını kutlayan Mavi, bizlere tam da böyle bir yaz vaad ediyor. Ülkemizde 7’den 70’e herkese dokunmayı başaran marka, jean giyerek de gösterişli ve şık olunabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.â Tasarımları ve kalitesi başarısının ilk nedeni, fakat yaptığı doğru iş birlikleri ve kampanyalar da onu zirveye taşıyan en önemli nokta. Kampanya çekimlerinin, doğru reklam kampanyasının markaya nasıl olumlu sonuçlar getirdiğinin kanıtı: Zira Kerem Bürsin’in giydiği gömleğin 2 milyon satacağını ön görüyor. Yaşasın Mavi!



İlham veren mağazalar

Konsept mağazalar hem dünyada hem de ülkemizde son yılların gözde alışveriş noktaları. Bir mağazaya girip farklı markalara ait birçok ürünle buluştuğunuzu düşünün. Kıyafet, aksesuar, kitap, hatta dekorasyon… Belli bir konsepte paralel olarak aynı çatı altında toplanan ürünler daha kaliteli bir alışveriş, mağazası olmayan tasarımcı ve markalara da ulaşma imkanı sunuyor.

Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde yer alan GiziaGate, Türk tasarımcılarının birçoğuna aynı çatı altında ulaşma imkanı sunuyor. Bilstore dört farklı şehir ve dokuz farklı şubeyle genç ve eğlenceli konseptini farklı olmak isteyenlerle buluşturuyor. Son dönemde yükselişe geçen, tasarım kokan Karaköy, birçok farklı konsept mağazayı bünyesinde bulunduruyor.

Bir müzeyi andıran mağazası, aksesuardan dekorasyona ulaşan ürün yelpazesiyle MaeZae, yine birçok yerli tasarımcının ürünlerine, ithal markaların eski sezon tasarımlarına ulaşma imkanı sunan MiniMixer ve farklı olmak isteyen beylerin adresi Bey, alışılagelmiş markalardan uzak. Yeni bir bakış getiren, yepyeni tasarımcı ve markaları tanımamızı, hatta onlara destek olmamızı sağlayan ilham verici mağazalar. Turistik ve tarihi yapısıyla gözdemiz olan, konsept mağazaların ilk çıkış bölgelerinden Galata’nın son dönemdeki gözdeleri ise gerçekten büyüklere lunapark tadında bir keyif vaad eden Lunapark Shop ve minimal dekorasyon ürünleriyle büyüleyen, son dönemde kıyafet markalarına da yer veren Archive. Uğramadan geçmeyin!



Haftanın Moda Kitabı:

Blucin. Yer: İstanbul. Konu: Moda (2003)