Geçtiğimiz hafta büyük ses getiren bir ödül töreni kapsamında Megastar Tarkan sahnedeydi. Yine sesiyle, yorumuyla olduğu kadar kıyafet seçimiyle de göz dolduruyordu. İşte o bu yüzden Tarkan! Zira her daim üzerinde göz alıcı bir ışık var. Şahsen geçmişten bu yana Tarkan’ın stiline baktığımda her daim kusursuz diyemem belki ama dikkat çekici ve gösterişli olmayı, kendi duruşuyla örtüşen kıyafetler seçmeyi başardığını söyleyebilirim. İşte bu noktada da devreye her daim profesyonellerle çalışma profesyonelliği giriyor.

Her ceket göz kamaştırıyor

Kendini işin duayeni stylistlere ve tasarımcılara emanet eden Tarkan’ın Hatice Gökçe ile olan iş birliğini çok başarılı buluyorum. Erkek giyim konusunda ülkemizin en başarılı tasarımcılarından olan Hatice Gökçe’nin elinden çıkan ve Tarkan’ın geçtiğimiz yaz gerçekleşen konser dizisinde giydiği her ceket göz kamaştırıyordu. Kendisiyle birebir örtüşen yıldızlı ceket favorilerimdendi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir ödül töreninde giydiği ceket ise yine gökyüzünden, Megastar’ın ait olduğu galaksiden ilham alıyordu. Tasarımcının özgün bulut çizimlerinin yer aldığı ceketi sevdim. Tarkan’dan bahsetmişken, gazetemizin değerli yazarı Ali Eyüboğlu’nun kaleme aldığı ‘Bir Megastar Tarkan’ kitabından bahsetmemek olmaz! Uzun bir araştırma ve emek sonunda geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan kitap çok ses getirdi. Hayran olduğumuz yıldızı anlatan ve hepimizin kütüphanesinde olması gereken bir kitap! Hâlâ okumadıysanız mutlaka alın!

‘LIMITED EDITION’IN GÜCÜ



New York merkezli tasarımcı Gabriela Hearst, hazır giyim koleksiyonuyla ödüller kazanan bir tasarımcı olsa da, asıl çıkış noktası Nina Bag çanta modeliyle oldu. Kendisi için tasarladığı çantasıyla bir gün Apple’ın baş tasarım yöneticisi Jonathon Ive’in dikkatini çekiyor. Ive’in isteği üzerine onun için de bu çantadan üretiyor. Ayrıca onunla birlikte toplamda 20 civarında Nina Bag üretiyor ve hepsi anında tükeniyor. Diğer alıcılardan biri de aktris Brie Larson oluyor. Larson çantayı Golden Globes partisinde takıyor ve bu popüleritesinin artmasında büyük rol oynuyor. Hâlâ daha çantayı gidip alabileceğiniz bir adres ya da site yok. Öncelikle sırada bekleyen 100 kişinin arkasına geçmeli ve waitinglist@gabrielahearst.com adresine e-mail göndermelisiniz. Seri üretime girmeden bu yolu seçmek gerçekten başarılı bir pazarlama stratejisi. Aynı çantadan onlarca üretip farklı farklı mağazalarda satması için çabalayan yeni tasarımcılara duyurulur.

EN TEMİZ İŞ BİRLİĞİ



İngiliz Moda Konseyi’nin British Fashion Awards 2016’nın, 5 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak ödüllerine Uluslararası Urban Luxury Marka dalında aday olan Adidas şüphesiz yenilikçi tasarımları, klasikleşmiş ayakkabı modelleri ve iş birlikleriyle hepimizin hayatının en önemli markalarından. Geçtiğimiz hafta markanın İstanbul/Karaköy’de yer alan, altı hafta boyunca birçok farklı etkinliğe sahne olan mekanı Future House’ın kapanış partisindeydim. Partide marka temsilcileriyle de konuştuğum geri dönüşüm projesi benim için son dönemin en önemli işlerinden... Parley for the Oceans iş birliği ile okyanustaki plastik atıklardan ayakkabı tasarlayan Adidas, bu sayede çevre kirliliğine dikkat çekiyor ve bir kez daha gönlümüzü fethediyor.