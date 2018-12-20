Gerçek bir stil ikonu: FREDDİE MERCURY

Yılın en çok ses getiren filmlerinden biri şüphesiz, ‘Bohemian Rhapsody’ oldu. Efsanevi müzik grubu Queen’in solisti Freddie Mercury’nin hayatını anlatan bu etkileyici filmle buluşmam biraz geç oldu. Büyüleneceğimi bildiğim bu projeyle buluşmayı en doğru zamana bırakmak için bekledim ve evet, değdi. Başından beri sıradan olmayı reddeden, bir efsane olmayı hedefleyen ve tüm adımlarını ona göre atan Mercury’e filmde, Rami Malek hayat veriyor. Malek’in performansı çok etkileyiciydi. Hayata bakışı, gençliği, iletişimi ve tüm duruşuyla farklı olan bu ikonik ismin elbette göz ardı edilemeyecek farklı bir stili söz konusu. Her zaman giydiklerine önem veren, farklı olmayı, kendi olmayı hedefleyen Mercury, grubunun estetik algısıyla ilgili yapılan bir röportajda, “Gördüğünüz şey bir konser değil, bir moda şovu” diyordu. Bu onun sahnesine, seyircisine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesiydi. Yine Classic Rock dergisinin kapağında, üzerinde gördüğümüz payetli tulum döneme damga vurdu. Bununla ilgili yapılan başka bir röportajda, “Biz rock’n’roll geleneğinden çok, eğlence kültürüne yakınız” diyordu. Yaptığı bu göz alıcı ve farklı seçimlerle de sözünü doğruluyordu. Dergi kapağında giydiği tuluma benzeyen ve yine içinde performans sergilediği başka bir tulum onun anısına açık arttırmayla 22 bin sterlin’e satılmıştı. Bir dönem sahip olduğu uzun saçlarıyla yakaladığı androjen görünümle akıllara kazınmıştı. Japon kültüründen izler taşıyan parçalar, stilinin dikkat çekici detaylarındandı... Farkını detaylarda yansıtan deri ceketleri ve pantolonları rock&roll stilinin en önemli yansıması olarak karşımıza çıkıyordu. 70’lerden 80’lere geldiğimizde sanatçının sahip olduğu androjenlik, yerini maskülen bir görünüme bıraktı. Kısa saç, bıyık ve maskülen çizgileri olan atlet tişörtler... Elbette o beyaz bir jean ve atletle de ne kadar sıradan olabilirdi ki? Maksimal tarzını öne çıkaran aksesuarları ve eski karısı Mary’le birlikte keşfettikleri göz makyajı elbette ona eşlik ediyordu. Ayrıca beyaz pantolonuyla giydiği, 80’ler disko akımına gönderme yapan renkli ceketleriyle her daim, o kendi deyimiyle öldürücü ama lezzetli stilini yansıttı. Seyircisiyle olan etkileşimi, sahnedeki performansı, aksesuarları, saç stili, eşsiz sesi ve seçtiği kıyafetlerle o, eşsiz bir ikon! Bahsettiğimiz tüm stil detaylarıyla da, son dönemin yeniden öne çıkan; pul-payet, saten, rugan, vinyl ve deri detaylarının hakimiyetindeki glam rock stilinin en önemli ilham kaynağı o!

Yeni Yılda Daha Çok Yerli Malı

Tüm dünyada markalar ve tasarımcılar için en önemli konu, tüketiciye ulaşmak. Büyük çaplı markalar elbette bunu zincir mağazaları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Fakat kişiye özel, daha tasarım odaklı ilerleyen markalar ve tasarımcılar için bu elbette konsept mağazalar aracılığıyla oluyor. Gizia Gate kurulduğu günden bu yana Türk tasarımcılara sağladığı destek ve sunduğu imkanlarla sektörümüzün çok önemli bir yerinde. Lokasyonu, konsepti, hacmiyle dünyanın birçok farklı yerinden İstanbul’un en önemli alışveriş bölgesine gelen turistleri Türk marka ve tasarımcılarıyla buluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde çok özel bir projeyle karşımızdaydı Gizia Gate... Yerli Malı Haftası kapsamında Arzu Kaprol, Bora Aksu, Dice Kayek, Özgür Masur ve Zeynep Tosun’la yerli üretimi, yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak üzere bir araya gelinen proje kapsamında tasarımcılar tişört tasarladı. Yerli Malı Haftası için sınırlı sayıda üretilen bu tasarımlar, 31 Ocak’a kadar markanın mağazasında satışa sunulacak. Yeni yılda daha çok yerli ürün satın almak, Türk tasarımcılara ve markalara yönelmek gerektiğini her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum.

Bu algıya ulaşmak için çok doğru bir fırsat! 2019’a sayılı günler kala bu proje kapsamındaki tasarımları inceleyin ve yeni yılda yerli üretimi daha çok destekleyin!

Vintage Days İstanbul

Geçtiğimiz haftanın bir diğer öne çıkan etkinliği, İstiklal Caddesi’ni etkisi altına alan ‘vintage’ rüzgarı oldu. Vintage Days İstanbul, Demirören İstiklal bünyesinde farklı dönemlere ait kıyafet, aksesuar ve plak gibi birçok farklı ürünün sergilendiği bir organizasyon olarak, katılımcıları geçmişe götürdü. Çok değerli markaların vintage kıyafet ve aksesuarlarının yer aldığı, farklı dönemlerin modaya olan etkisinin söyleşilerle aktarıldığı bu etkinlik, belirli periyotlarda gerçekleşiyor olacak. Siz de vintage moda akımının yakın takipçisiyseniz, Demirören İstiklal bünyesinde gerçekleşecek olan etkinlik takvimini takipte kalın!