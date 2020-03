Giambattista Valli'nin büyülü dünyası

Her yıl H&M’in gerçekleştirdiği tasarımcı iş birlikleri, bir önceki sezondan daha merak uyandıran boyutta karşımıza çıkıyor. Bu sezonun buluşması, beni çok heyecanlandırdı... Zira her sezon Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında defilelerini izleme, backstage’de tanışma fırsatı bulduğum bir tasarımcı Giambattista Valli... Hep uçuş uçuş detaylarıyla büyülü bir dünya sunan ama aynı zamanda genç ve sportif olmayı başaran Valli’nin H&M iş birliği açıklandığında, az çok hayal ediyordum koleksiyonu... Tam da hayalimdeki gibi kabarık tül eteklerin, elbiselerin eşlik ettiği sweatshirt’ler ve fiyonk detaylar, koleksiyonun enerjisini yansıtan başlıca detaylar... Ayrıca leoparın gücü, kadın koleksiyonlarında karşımıza çıkıyor. Gardırobunuzda olması gereken çokça parça var, takipte kalın. Koleksiyon, seçili mağazalarda 7 Kasım’da satışa çıkıyor.

HAYATINIZIN TAM İÇİNDE

Hafta başında Under Armour yeni sezon koleksiyon sunumu için Amsterdam’a uçtum. Sporu hayatının tam merkezine koyan birçok kişi için marka, son birkaç sezondur vazgeçilmez noktada... Her parça sporcuların konforu, performansı için en detaylı şekilde düşünülüp tasarlanıyor. İlk sırada konfor ve performans olunca, elbette spor yapan birçok kişi, markayı favori olarak konumlandırıyor. Emin adımlarla ve profesyonel bir bakış açısıyla ilerlemenin ne denli başarılar getirdiğinin en doğru örneklerinden Under Armour...

Evet, temelde fonksiyonellik, sporcuların hem aktivite hem de dinlenme anındaki konforları önemli ama elbette stil ve görsellik de büyük bir motivasyon kaynağı... Ben spor yaparken de stilime uyan, rengiyle, tasarımıyla beni motive eden markaları tercih ediyorum örneğin... Eminim birçoğumuz için durum aynı... İşte marka buna da çok önem veren bakış açısıyla son dönemin trendi sportif giyimi, hayatımızın her anına entegre ediyor. Yeni sezonda bu entegrasyon daha da artıyor olacak. Zira, bir an önce hem sporda hem de hemen ardından günlük hayatta giymek istediğim çokça parça gördüm.

EN LEZİZ İŞ BİRLİĞİ

Renkleriyle, eğlenceli dünyasıyla ve her zaman farklı birer şova dönen defileleriyle fark yaratan, son dönemin dikkat çeken markası GCDS, gün geçmiyor ki ilginç projelerle karşımıza çıkmasın! Markanın yaratıcı tasarımcısı Giuliano Calza, son dönemin bakış açısıyla fark yaratan yegane tasarımcılarından... Yine İtalyan köklerine gönderme yapan bir iş birliğiyle karşımıza çıkıyor Calza... İtalya’nın geleneksel makarna üreticisi Barilla ile ‘Made in Italy’ mottosuyla buluşuyor GCDS... Hayalindeki masayı sunmak istediğini söylüyor Calza ve masanın en sürprizli konuğu sizce kim? Sophia Loren... Nadia Lee Cohen’in yönetmenliğinde ortaya çıkan ‘Dinner is Ready’ filmi, yemeğe katılanların oraya gelirken ortaya çıkan hikayelerini konu ediyor. Farklı, ses getiren, hem estetik bakış açısına hem de köklere gönderme yapan bu tip yaratıcı iş birliklerine bizde de daha sık rastlamak umuduyla...