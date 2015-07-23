Güneş gözlüğü olmazsa olmaz aksesuarım... Yaz, kış fark etmiyor, kendimi özel hissettiriyor. Durum sizin için de böyleyse, sezon sonu indiriminden faydalanarak güzel bir güneş gözlüğü almanın tam sırası...
Öncelikle yüz şeklinize uyan bir model, sonrasında saç ve ten renginize uyan bir renk seçerek dünyaya farklı pencereden bakabilirsiniz! 70’ler ruhuyla bohem bir hava yakalamak için yuvarlak modelleri; farklı olmak ve tüm bakışları üzerinize çekmek için kedi gözünü anımsatan çekik gözlük modelleri tercih etmelisiniz.
Gösterişi sevenlerdenseniz, çiçekli ve taşlı modeller tam size göre! Maskülen tarzı olanlar, sert hatlara sahip ve üst kısmı düz modellerle asi ve cool bir görünüm elde edebilir.
Tatile gitmeden önce sahillerde ışıldamak için gözlük alacaklar aynalı modellerle denizin ve gökyüzünün mavisini her an gözlerinde hissedebilir!
Doğru gözlüğü bulmak hiç de kolay değil. O yüzden çok fazla araştırıp deneyerek karar vermenizi öneririm. Ben Milano’dan keskin hatlara sahip bir güneş gözlüğü aldım. Farklı olmak için yeşil rengi seçtim. Sezon sonu indiriminden faydalanarak aldığım gözlük Türkiye’ye göre yüzde 30 daha ucuz. Yüzde 20’lik KDV’yi de hesaba katarsak, mantıklı bir alışveriş diyebiliriz. Milano’ya yolunuz düşerse, Salmoiraghi & Vigano mağazalarını mutlaka ziyaret edin.
Kokunuzla stilinizi yansıtın
Koku bana göre kişinin imzası gibidir... Sizinle örtüşmüş bir koku hafızalara kazınır ve onu duyan herkes mutlaka sizi hatırlar. Tıpkı kıyafetiniz gibi parfümünüz de stilinizi yansıtır.
Her yeni çıkan ve ünlü
olan kokuyu kullanmamalısınız. Size en uygun olanı bulmak için araştırın, deneyin. Birkaç gün teninizde kalmasına izin verin. Ben Milano’da yeni bir koku keşfettim. La Rinascente’de satılan ‘Byredo’ markası gerçekten çok farklı kokuları bünyesinde bulunduruyor. Şişe tasarımı, kokuların kalitesi başarılı. Ayrıca normal parfümlerin dışında özel koleksiyon kokuları da yer alıyor.
Olivers People isimli gözlük markası ve ünlü fotoğrafçılar Inez&Vinoodh ile yapılmış işbirlikleriyle ortaya çıkmış bu özel koleksiyon. Fiyat olarak da diğer büyük parfüm markalarıyla aynı, hatta daha uygun diyebilirim. Mutlaka göz atın belki siz de imza kokunuzu bulursunuz, ben buldum...
DÜZ AYAKKABIYLA ŞIK OLABİLİRSİNİZ
Seyahate giderken en büyük dertlerimizden biri her kıyafetin altına ayakkabı uydurmak ve o ayakkabıları bavula sığdırmak. Bu derdi Milano’ya gelirken bizzat yaşadım. Karar veremediğimden, ne olur ne olmaz diyerek ayakkabılarım için ayrı bir bavul taşıdım. Fakat şunu fark ettim ki, yazın nereye giderseniz gidin, ne kadar uzun kalırsanız kalın yanınıza almanız gereken ayakkabılar belli.
Yazın canlılığına uyan ışıl ışıl taşlarla süslü bir sandalet, son birkaç sezonun ve benim de vazgeçilmezim spor ayakkabılar ve bu sezonun trendi keskin ve hatta biraz kaba hatlara sahip terlikler... İster uzun bir elbiseyle, ister jean şortla, ister mini bir etekle giyin hem şık olmanızı sağlayacak hem de sizi topuklu ayakkabıyla yürüme zahmetinden kurtaracak.
Dümdüz bir ayakkabıyla nasıl şık olunur ki demeyin! Yüksek topukluları unutun, rahatlığın ve şıklığın tadını çıkarın. Ben öyle yaptım: Yaşasın düz ayakkabılar!