Güneş gözlüğü olmazsa olmaz aksesuarım... Yaz, kış fark etmiyor, kendimi özel hissettiriyor. Durum sizin için de böyleyse, sezon sonu indiriminden faydalanarak güzel bir güneş gözlüğü almanın tam sırası...

Öncelikle yüz şeklinize uyan bir model, sonrasında saç ve ten renginize uyan bir renk seçerek dünyaya farklı pencereden bakabilirsiniz! 70’ler ruhuyla bohem bir hava yakalamak için yuvarlak modelleri; farklı olmak ve tüm bakışları üzerinize çekmek için kedi gözünü anımsatan çekik gözlük modelleri tercih etmelisiniz.

Gösterişi sevenlerdenseniz, çiçekli ve taşlı modeller tam size göre! Maskülen tarzı olanlar, sert hatlara sahip ve üst kısmı düz modellerle asi ve cool bir görünüm elde edebilir.

Tatile gitmeden önce sahillerde ışıldamak için gözlük alacaklar aynalı modellerle denizin ve gökyüzünün mavisini her an gözlerinde hissedebilir!

Doğru gözlüğü bulmak hiç de kolay değil. O yüzden çok fazla araştırıp deneyerek karar vermenizi öneririm. Ben Milano’dan keskin hatlara sahip bir güneş gözlüğü aldım. Farklı olmak için yeşil rengi seçtim. Sezon sonu indiriminden faydalanarak aldığım gözlük Türkiye’ye göre yüzde 30 daha ucuz. Yüzde 20’lik KDV’yi de hesaba katarsak, mantıklı bir alışveriş diyebiliriz. Milano’ya yolunuz düşerse, Salmoiraghi & Vigano mağazalarını mutlaka ziyaret edin.

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